Um dia após assalto a turistas, efetivo policial é tímido e população segue apreensiva

Após um casal de turistas argentinos ser assaltado e agredido, na quinta-feira (16), na rua das Flores, bairro de Santo Antônio, área Central do Recife, a localidade está com pouco policiamento na amanhã desta sexta-feira (17). Os comerciantes e transeuntes da área relatam que a insegurança é grande e o medo toma conta de todos, diante dos frequentes casos de violência no local.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social afirmou que o policiamento no Bairro do Recife e nas demais áreas do Centro da capital pernambucana seria reforçado. Apesar disso, a reportagem da Folha de Pernambuco viu poucos agentes de segurança na rua, e arredores da área do crime, no período em que esteve na região. Após mais de uma hora no local, só foram avistados três policiais realizando rondas de bibicleta por volta do meio-dia.

Por volta das 10h30 da quinta, os estrangeiros, que estavam passeando pela rua das Flores, foram abordados por uma dupla de assaltantes. Uma das vítimas, uma mulher de 68 anos, foi agredida por um dos homens, que puxou um acessório do pescoço dela. Durante a tarde, um suspeito de ter atuado como comparsa no assalto foi preso.

A mulher, que sofreu lesões decorrentes das agressões físicas, está em um hospital particular do Recife em estado estável e acompanhada pelo companheiro, que também segue na capital pernambucana.

O casal chegou à capital no cruzeiro MSC Armonia, que veio do Rio de Janeiro e atracou no Porto do Recife por volta das 7h de quinta, com 1.700 passageiros. De acordo com o ancoradouro, a embarcação deixou a cidade por volta das 14h, com destino a Santa Cruz de La Palma, na Espanha.

