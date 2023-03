A- A+

Tubarão Um dia após incidente com tubarão, praia de Piedade tem pouco movimento e ações de segurança Mesmo com o feriado estadual da Data Magna, celebrado nesta segunda-feira (6), a movimentação na praia onde ocorreu o incidente é baixa

Um dia após o incidente envolvendo um tubarão e um adolescente de 14 anos na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana Do Recife, equipes de segurança fazem rondas para evitar a presença de banhistas nas imediações da igrejinha.

Mesmo com o feriado estadual da Data Magna, celebrado nesta segunda-feira (6), a movimentação na praia onde ocorreu o incidente é baixa. O adolescente teve a perna amputada.

Quem optou por aproveitar o feriado no local ficou distante do mar. A promotora de vendas Tatiana Leite, 36, foi a um dos quiosques localizados na faixa de areia e deixou claro que não correria riscos. “É uma situação lamentável. Trata-se de um local perigoso e alguns banhistas não respeitam as recomendações. É triste, mas o que a gente pode fazer é ficar aproveitando aqui das cadeiras”, disse.

Há, ainda, quem cobre um reforço nas sinalizações referentes à proibição dos banhos de mar na região. Para a lojista Mara Perdigão, que frequenta a praia há mais de três décadas, as placas dispostas no calçadão e as bandeiras colocadas na faixa de areia não são suficientes.

“Se um turista para o carro entre uma placa e outra, ela pode entrar no mar sem informação nenhuma. Eu já tive que chamar um casal de estrangeiros que estava dentro da água nessa área e não sabiam de nada”, relata.

De acordo com a gestão municipal, um efetivo composto por agentes da Guarda Civil de Jaboatão, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atua para reforçar o cumprimento do decreto que proíbe o banho de mar nas imediações da igrejinha.

“Estamos intensificando as ações para garantir o cumprimento do que foi definido pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). Ainda, realizaremos ações de educação ambiental com os banhistas e comerciantes para que novos casos do gênero não voltem a acontecer”, diz Artur Paiva, membro do Gabinete de Emergências da Prefeitura de Jaboatão.

Entenda o caso

O incidente aconteceu por volta das 11h20, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nas proximidades da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, um adolescente de 14 anos, estava na praia acompanhado do tio.

O rapaz foi retirado do mar pelo tio e resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.

No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.

O local é proibido para banho de mar desde o mês de julho de 2021, após a expedição de decreto municipal, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

