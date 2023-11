A- A+

Recife Um dia após instalada, escultura do menino Jesus some de presépio no Parque das Graças, no Recife Lapinha havia sido colocada no domingo (19)

Um dia após ser instalada no Parque das Graças, na Zona Norte da capital, a escultura do menino Jesus desapareceu do presépio montado pela Prefeitura do Recife.

A lapinha havia sido colocada no domingo (19). Na manhã desta segunda-feira (20), o objeto, feito de barro, não estava mais no local, que conta com outras peças.

As esculturas fazem parte da decoração natalina promovida pela Prefeitura do Recife, que contratou um fornecedor terceirizado para executar o projeto no Parque das Graças.

Presépio montado no Parque das Graças. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Eu não me recordo de qualquer incidente de furto ou roubo por aqui, porque é muito bem policiado. Essa, inclusive, deveria ser uma prática dos parques públicos do Recife. Eu já ouvi relatos de assaltos e furtos, porém nunca presenciei. Mas a gente percebe que nessa época [festas de fim de ano], as coisas pioram”, afirmou o morador da área Jerônimo Lemos, de 33 anos.



Não há informações sobre quem retirou a obra e nem para onde foi levada. De acordo com a gestão, a reposição da escultura do menino Jesus já está sendo providenciada pelo fornecedor.



A Prefeitura do Recife não detalhou se denunciará o desaparecimento na peça, mas informou que todos os atos de depredação ao patrimônio público, juntos, representam o gasto anual de R$ 2.4 milhões, que poderiam ser convertidos em ações importantes para a cidade.



"O prejuízo causado pelas depredações seria suficiente para construir uma Upinha ou requalificar quatro unidades de saúde da família; construir uma nova creche ou uma escola no atual padrão de qualidade; requalificar 24 escadarias com corrimão ou implantar 1700 pontos de iluminação em LED", afirmou a PCR.

Veja também

Argentina Milei quer fechar Banco Central, mas é possível um país sem a instituição?