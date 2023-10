Um dos médicos mortos em ataque a quiosque no Rio é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

A- A+

Um dos médicos mortos no ataque a tiros num quiosque da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP). O médico Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, Diego postava fotos ao lado da família e com o sobrinho Hugo, filho de Sâmia. Em dezembro de 2021, ele celebrou ter passado o Natal com os parentes.

"Primeira foto de nós 8 juntos! Se me perguntarem o que é ter sorte, mostrarei essa foto", escreveu ele, na postagem, em que também aparece o deputado Glauber Braga (PSOL), marido de Sâmia.

Sâmia é filha de Antonia Bomfim e Domingos Bomfim e irmã de Dayane e Diego, de acordo com informações da biografia dela, que consta do site da Câmara de Vereadores de São Paulo. Nas redes sociais, Antonia se declarava para o filho e celebrava os feitos dele na profissão.

Em 2019, Sâmia postou no Facebook fotos com os pais e com a irmã, mas lamentou a ausência de Diego. Em dezembro do ano seguinte, os três irmãos posaram juntos após uma "visita surpresa".

Ao menos três homens morreram na madrugada desta quinta-feira na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As vítimas estavam em um quiosque na orla, na Avenida Lúcio Costa, quando criminosos armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento.

Uma câmera flagrou o momento do ataque, que mostra a movimentação dos assassinos. Veja abaixo o vídeo.

As vítimas eram médicos de São Paulo, que estavam no Rio para um congresso Minimally Invasive Foot Ankle Society (Mifas), que começa nesta quinta-feira.

Diego Ralf Bomfim era graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, da Universidade do Oeste Paulista. Era especialista em Ortopedia e Traumatologia, em cirurgia do pé e tornozelo e em reconstrução óssea — esta última especialização, obteve pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, morreu na hora do ataque, assim como Perseu Ribeiro Almeida, de 33. Corsato era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Já Almeida era especialista em Cirurgia do Pé e Tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Um quarto homem, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

Os médicos atacados participariam de um congresso de ortopedia num hotel, onde estava hospedados. Diego Ralf e Perseu Ribeiro eram ortopedistas e traumatologistas. Esse último com especialização em cirurgia do tornozelo e do pé.

Os bandidos chegaram ao quiosque de carro. Eles pararam do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltaram do automóvel. Logo m seguida começa uma correria no local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem. Toda a ação foi muito rápida, durando menos de um minuto.

A Polícia Militar informou que quando as equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegaram ao quiosque encontraram as vítimas sendo atendidas por agentes do Corpo de Bombeiros. De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O policiamento foi reforçado na região. A perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local

Veja também

Rio de Janeiro Vídeo: Médicos são mortos em ação de criminosos que durou 20 segundos, no Rio