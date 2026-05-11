hantavírus
Um dos passageiros espanhóis evacuados de cruzeiro testa positivo para hantavírus
Os exames de outros 13 espanhóis deram negativo
Hantavírus são uma família de vírus que circula entre roedores e, em casos raros, infecta humanos - Foto: Ministério da Saúde da Argentina/AFP
Um dos passageiros espanhóis evacuados do cruzeiro Hondius testou positivo provisoriamente para hantavírus, mas não apresenta sintomas, anunciaram nesta segunda-feira (11) as autoridades sanitárias espanholas.
"Um passageiro espanhol isolado no Hospital Gómez Ulla teve resultado positivo provisório no exame PCR realizado na chegada. Na atualidade, não apresenta sintomas e seu estado geral é bom", indicou o Ministério da Saúde da Espanha, que detalhou que "nas próximas horas se saberão os resultados definitivos".
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Os exames de outros 13 espanhóis deram negativo, acrescentou a pasta.