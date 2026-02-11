A- A+

ATENTADO NO CANADÁ "Um dos piores tiroteios em massa da história", diz ministra de província do Canadá Ao menos dez pessoas morreram e 25 ficaram feridas

A ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, Nina Krieger, lamentou o tiroteio em uma escola e uma residência na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, que deixou ao menos dez pessoas mortas e outras 25 feridas, sendo duas delas em estado grave na tarde de terça-feira, 10 (horário local). A atiradora está entre os mortos.

Ela disse em uma coletiva de imprensa que o incidente foi "um dos piores tiroteios em massa da história de nossa província e do país". A comunidade rural, que fica localizada na Província Colúmbia Britânica, tem cerca de 2,4 mil habitantes.

Por meio das redes sociais, ela reforçou que os eventos devastadores de terça estão causando grande comoção na comunidade e em toda a província.

"Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e toda a comunidade de Tumbler Ridge. (...). Mobilizaremos todos os recursos disponíveis para apoiar a investigação e a população de Tumbler Ridge", disse ela.

A Escola Secundária Tumbler Ridge, que leva o nome da cidade, tem 175 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio.

Segundo a polícia, a suspeita já foi identificada, mas não teve a identidade revelada; ela foi encontrada morta e, aparentemente, disparou contra si mesma. A motivação do crime ainda "parece incerta", informou a força que também investiga a ligação entre as vítimas e a responsável pelo tiroteio.

O primeiro relato de um atirador ativo aconteceu por volta das 13h20 (18h20 em Brasília). A ordem foi suspensa às 17h45 (22h45)

A polícia confirmou que a jovem envolvida no massacre é a mesma pessoa mencionada em um alerta policial à comunidade mais cedo no mesmo dia. O alerta descrevia a suspeita como uma "mulher de vestido e cabelos castanhos".

Além da atiradora, seis pessoas foram encontradas mortas na escola e outra faleceu enquanto era levada para um hospital. A polícia acredita ainda que outras duas vítimas fatais que foram localizadas em uma casa próxima ao colégio também estão ligadas ao tiroteio na escola.

Em uma publicação, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney afirmou estar "devastado" pelo ato criminoso que descreveu como "horrível".

"Nossos representantes estão em contato direto com seus homólogos para garantir que a comunidade receba todo o apoio possível", informou.

Tanto a Escola Secundária de Tumbler Ridge, onde ocorreu o tiroteio, quanto a Escola Primária de Tumbler Ridge serão fechadas pelo resto da semana, disse o distrito escolar na noite de terça-feira. O Northern Lights College, que opera um câmpus na escola secundária, também disse que ficaria fechado durante a semana.

