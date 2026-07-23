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floresta Um dos sete mortos em colisão na PE-360 teve corpo carbonizado; criança e mais três são socorridos Acidente envolveu um caminhão e uma van que realizava o transporte de pacientes de Petrolândia para Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

O corpo de uma das sete pessoas mortas no grave sinistro de trânsito na PE-360, entre Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, foi encontrado carbonizado, enquanto outros seis estavam nas proximidades da van que realizava o transporte de pacientes de Petrolândia para Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuou na ocorrência entre caminhão e van, registrada na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 5h.

De acordo com a corporação, um dos mortos foi encontrado carbonizado no interior do veículo de carga. Mais cedo, o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques, que esteve no local, havia confirmado a morte dos motoristas de ambos os veículos.

As demais seis pessoas mortas estavam nas proximidades da van, mas não tiveram os nomes e idades divulgados. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 5h | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O prefeito de Petrolândia decretou luto de três dias na cidade e destacou que todas as secretarias envolvidas darão apoio à ocorrência.

O CBMPE informou que quatro pessoas foram socorridas do local com vida. Uma vítima foi retirada das ferragens pelas equipes de resgate e encaminhada para uma unidade de saúde. Outras duas mulheres e uma criança saíram da área com a ajuda de populares e também foram levadas para atendimento médico.

"Foram empenhadas três viaturas operacionais e realizado o resfriamento do veículo de carga. A ocorrência segue em andamento", destacou o CBMPE.

Em nota, a prefeitura de Floresta, onde o sinistro ocorreu, informou que uma das vítimas, uma paciente do sexo feminino, deu entrada no Hospital Municipal de Floresta, com escoriações, várias suturas, queixa de cefaleia e episódio de vômito.

O quadro é considerado estável e a mulher deve ser encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, para a realização de exames especializados e continuidade do tratamento.

"As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas pelas outras equipes de resgate para diferentes unidades de saúde da região", informou a prefeitura de Floresta, que segue acompanhando a situação.

Além da corporação, também estiveram no local a Polícia Militar de Pernambuco, por meio da 1ª CIPM, e a Polícia Científica, que realizou perícias na área. A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as primeiras diligências do caso, que será investigado pela Delegacia de Floresta.

Pesar

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou ter recebido com "muita tristeza" a notícia do grave acidente. "Já telefonei para o prefeito Fabiano Marques e expressei minha profunda solidariedade comunicando as providências já realizadas pelo governo e reafirmando que o estado continuará à disposição neste momento tão difícil para o povo sertanejo", disse.

"Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os familiares, amigos, a população de Petrolândia e todos que sofrem nesta hora de despedida", completou Raquel.

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