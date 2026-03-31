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narcotráfico Um dos traficantes mais procurados da França é preso no Panamá A investigação está sendo conduzida por uma jurisdição especializada em Paris

Joël Soudron, um dos narcotraficantes mais procurados da França, foi preso no Panamá, e os procedimentos diplomáticos para solicitar sua extradição estão em andamento, anunciou nesta terça-feira (31), em Paris, a jurista Laure Beccuau.

Soudron, de 46 anos, originário de Guadalupe, era procurado por envolvimento em um caso de tráfico de cocaína em contêineres.

A investigação está sendo conduzida por uma jurisdição especializada em Paris, afirmou Beccuau, confirmando uma reportagem publicada pelo jornal Le Monde.

Soudron é suspeito de envolvimento em um esquema descoberto em 18 de novembro de 2011, quando um carregamento de 231 kg de cocaína originário de Guadalupe, território francês no Caribe, foi encontrado durante uma inspeção no porto francês de Le Havre.

A polícia panamenha informou em comunicado que Soudron foi preso na orla da Cidade do Panamá com "um documento de imigração contendo informações falsas".

Os investigadores descreveram Soudron como "muito discreto" e "atencioso", com "recursos financeiros exorbitantes", segundo a polícia panamenha.

O comunicado acrescenta que Soudron foi preso no Mali em 2016 para cumprir uma pena de seis anos por outro caso na França. Em 2018, ele se aproveitou de uma permissão de saída para fugir.

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