Um em cada quatro brasileiros já viveu ou conhece alguém impactado por tragédias ambientais

Um em cada quatro brasileiros (25%) já viveu ou conhece alguém impactado por tragédias ambientais, o equivalente a pouco mais de 42 milhões de pessoas. É o que mostra pesquisa Nexus em parceria com o Movimento União Brasil divulgada nesta quinta-feira. Enchentes e alagamentos (68%) foram os desastres mais citados por aqueles diretamente atingidos, seguido por tempestade ou chuva forte (7%), deslizamento de terra (6%) e queimadas ou incêndios (5%).

São 7% os que responderam ter sido pessoalmente impactados por um evento climático grave. Já 3% dizem que foram afetados e também conhecem pessoas que passaram por isso, totalizando cerca de 16,9 milhões de brasileiros diretamente impactados por um desastre natural. Outros 15% conhecem alguém próximo nessa situação.

Atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul entre abril e maio do ano passado, a população da região Sul é a mais afetada pelos desastres: 40% dos entrevistados foram impactados ou conhecem alguém que passou por isso. O indicador da região também é maior do que a média nacional na faixa etária de 25 a 40 anos (29%) e entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos (30%).

A população do Sul também é a que mais diz se preparar para desastres (34%). Na média nacional, a grande maioria dos entrevistados (77%) disse nunca ter feito alguma ação, como reforçar a estrutura da casa ou estocar alimentos para se preparar para tragédias, enquanto outros 22% responderam já ter tomado alguma medida nesse sentido.

O indicador dos preparados para tragédias sobe para 42% entre quem já foi afetado por um desastre; 41% entre quem foi vítima e também conhece outras vítimas; e 31% no grupo que apenas tem conhecidos que viveram esse tipo de situação.

— O dado mostra que a convivência com pessoas afetadas por desastres climáticos é um fator que mobiliza as pessoas a buscarem formas de se prevenir de situações desse tipo. Nessa e em diversas respostas, a região Sul se destaca, mostrando o impacto das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul na percepção e comportamento da população sobre o tema — afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Tragédias mais recorrentes

Para 78% dos brasileiros, as tragédias ambientais têm sido mais recorrentes no país. Deste total, 57% avaliam que elas vêm “aumentando muito”, e 21% dizem ter “aumentado pouco”. Já 14% não perceberam variação, 5% acreditam que diminuiu um pouco, 1% que diminuiu muito e 2% não sabiam ou não responderam.

O estudo mostra que mulheres (59%), pessoas de 41 a 59 anos (60%), com ensino superior (61%) e moradores do Sul (63%) são os com visão mais crítica. No grupo que percebe um aumento dos desastres, 74% entendem haver uma relação forte com as mudanças climáticas. Outros 17% acreditam que há “mais ou menos” um impacto, 6% responderam haver pouca relação, 2% nenhuma e outros 2% não sabiam ou não responderam.

O entendimento que as mudanças climáticas são causadoras de tragédias é mais comum entre mulheres (77%), pessoas de 41 a 49 anos (77%), com ensino superior (79%), renda familiar de 2 a 5 salários mínimos (77%) e moradores do Sul (78%).

A Nexus realizou 2.013 entrevistas presenciais em todo o país entre os dias 29 de abril e 5 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

