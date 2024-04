A- A+

SAÚDE Um erro comum de skincare pode fazer você parecer mais velho Empresa analisou tutoriais de beleza mais assistidos do TikTok e identificou que a maioria dos influenciadores cometia o mesmo erro nos cuidados com a pele

Especialistas da Fresha, uma empresa internacional de software para salões de beleza, analisaram 100 tutoriais de beleza mais assistidos do TikTok em busca dos erros mais comuns presentes nas rotinas. Eles identificaram que 60% dos influenciadores cometeram um mesmo erro – e que ele pode acelerar o envelhecimento da pele.

Segundo o jornal britânico Express, que divulgou os resultados, o erro foi a aplicação de cremes, pomadas e óleos na pele com muita força. Embora seja algo que não receba tanta atenção na hora do skincare, a intensidade da força utilizada para esfregar o rosto pode na verdade estimular o inchaço e mais rugas ao longo do tempo, afirmam.

A Academia Americana de Dermatologia também recomenda que as pessoas limpem a pele suavemente, duas vezes por dia, destacando que esfregá-la com força pode irritá-la. "Irritar sua pele acelera o envelhecimento dela. A lavagem suave ajuda a remover a poluição, a maquiagem e outras substâncias sem irritar a pele”, dizem os especialistas da associação.

“Ao passar hidratante, sérum ou protetor solar, é importante fazer movimentos circulares ou dar leves batidinhas, pois puxar a pele pode dificultar a absorção dos produtos e causar irritação ou ressecamento”, disse um porta-voz da Fresha à Express.

Em seguida, o segundo erro de cuidados com a pele mais prevalente na pesquisa foi pular etapas essenciais ou não usar os produtos na ordem correta, com mais da metade (54%) dos criadores de conteúdos analisados fazendo isso.

"Pular produtos significa que você perde benefícios como a remoção de sujeira, óleo e resíduos residuais do rosto, enquanto aplicá-los incorretamente reduz sua eficácia. Por exemplo, aplicar o protetor solar antes do hidratante em vez de depois diluirá o impacto do FPS”, continuou o porta-voz.

Por fim, o terceiro erro mais comum identificado na pesquisa, presente também em 54% dos tutoriais avaliados, é não aplicar produtos no peito ou no pescoço junto ao rosto. Segundo o especialista da Fresha, o cuidado é “importante para reduzir os sinais de envelhecimento precoce, pois essas áreas delicadas são especialmente propensas à desidratação”.

Veja também

ISRAEL Líderes israelenses criticam possíveis sanções dos EUA contra unidade militar ultraortodoxa