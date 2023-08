"Um erro e é a Terceira Guerra Mundial": tensão entre piloto britânico a metros de três caças russos

A- A+

Câmeras do cockpit de um jato britânico registraram a tensão do piloto do 9º Esquadrão da RAF Lossiemouth que foi enviado para acompanhar a aproximação de três caças russos do espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O pelotão fica em alerta para reagir rapidamente e interceptar quaisquer ameaças ao território do Reino Unido.

As cenas foram exibidas no programa Top Guns: Inside The RAF, que estreou nesta segunda-feira no Canal 4, da TV britânica. A atração mostra bastidores de operações militares nos céus do território europeu em meio à escalada de tensão após a invasão da Ucrânia pela Rússia, há mais de um ano.

No vídeo, o piloto britânico, identificado como Jake, recebe a missão de verificar a situação de três caças russos que se aproximavam do território da Otan. Em certo momento, ele os perde de vista e questiona a intenção e a missão dos russos naquele voo (assista a partir de 37:47).

"Estou começando a me preocupar. Eles simplesmente desaceleram sem motivo ou aceleram sem motivo" diz Jake."É muito difícil determinar de onde eles vêm."

Unprecedented access has been given to RAF Lossiemouth, the UK's busiest frontline station on high alert. Get up close with the service men and women at the heart of British defence, ready to scramble at a moment's notice. #TopGunsC4 Starts Monday at 9pm. pic.twitter.com/4wGgCVTuji — Channel 4 (@Channel4) August 17, 2023

Ao programa, Jake destacou que sua profissão não tem margem para erros, que podem ter consequências catastróficas.

"Se eu cometer um erro, o resultado pode ser bastante catastrófico. Estamos aqui para mostrar uma frente unida. Se você vier para este país, haverá consequências. Mas se eu me deixar levar pelo momento e colidir acidentalmente com uma dessas aeronaves, isso poderá levar a uma escalada para a Terceira Guerra Mundial" ressaltou o piloto.

A base de Lossiemouth reúne mais de três mil militares. Durante seis meses, a produção do programa teve acesso a câmeras das aeronaves e a entrevistas com pilotos destacados para uma série de missões. A ideia de "Top Guns" é mostrar o trabalho na linha de frente da unidade e entender um pouco mais sobre as motivações e o cotidiano dos trabalhadores da Defesa britânica.

