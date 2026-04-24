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MUNDO Um ferido em ataque contra base militar na Colômbia a um mês das eleições Uma fonte do Exército disse à AFP que dois cilindros foram lançados do ônibus estacionado

Um ataque a bomba contra uma base militar na cidade colombiana de Cali deixou um ferido nesta sexta-feira (24), informaram autoridades de saúde, em um clima de violência no país às vésperas da eleição presidencial de 31 de maio.

Jornalistas da AFP na região viram um ônibus incendiado a poucos metros do posto militar, soldados ao redor e ruas interditadas, enquanto policiais se aproximavam do local.

Uma fonte do Exército disse à AFP que dois cilindros foram lançados do ônibus estacionado em frente ao recinto, mas apenas um explodiu e causou danos à estrutura da unidade militar.

O veículo aparece em chamas em imagens compartilhadas nas redes sociais.

Militares mobilizados na área trabalhavam para desativar a bomba que não detonou.

O exército atribuiu de maneira preliminar o ataque a dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que romperam com o acordo de paz de 2016 e atualmente alimentam a violência em meio às negociações de paz paralisadas com o governo do esquerdista Gustavo Petro.

Este é o segundo atentado em menos de um ano contra uma base militar em Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. O ataque ocorre a pouco mais de um mês da eleição, na qual a segurança pública é um dos temas centrais.

Cali, no Valle del Cauca, tem sido alvo frequente de grupos armados que disputam o controle do narcotráfico em direção ao oceano Pacífico. Sequestros e extorsões contra a população são frequentes.

Uma sequência de atentados sangrentos contra as forças de segurança na região deixou civis mortos no ano passado e marcou a pior onda de violência da última década.

Em abril de 2024, um ataque semelhante de dissidentes das Farc contra essa mesma base militar em Cali provocou danos em casas de soldados e civis, sem deixar vítimas.

Petro tentou sem sucesso negociar a paz com as maiores organizações armadas após chegar ao poder em 2022. Seu herdeiro político, o senador Iván Cepeda, é favorito para a próxima eleição, segundo as pesquisas, que projetam um segundo turno em junho.

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