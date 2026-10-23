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saúde Um grande segredo para prevenir a perda de memória após os 60 anos? Cuidar dos netos, diz estudo Assim como participar de clubes esportivos, fazer trabalho voluntário e aprender uma nova habilidade

Cuidar dos netos pode ser um grande segredo para prevenir a perda de memória após os 60 anos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Shandong, que contou com mais de 50 mil participantes, mostra que esta é a melhor atividade na terceira idade.

A pesquisa analisou o tipo de atividades que os participantes realizavam rotineiramente com dados coletados em países como Inglaterra, Estados Unidos, México e China de pessoas entre 57 e 73 anos.

Em seguida, foram realizadas análises de desempenho cognitivo foi avaliado por meio de testes de memória e tarefas para medir as habilidades de planejamento, organização e capacidade de ser multitarefa.

Dessa forma, foi observado pelos pesquisadores que os participantes com maior participação em atividades sociais obtiveram pontuações significativamente mais altas do que aqueles que não participaram.

Cuidar dos netos, considerada uma forma de participação social, assim como participar de clubes esportivos, fazer trabalho voluntário e aprender uma nova habilidade foram atividades que mantiveram as melhores notas no quesito cognição.

Por outro lado, envolvimento em grupos políticos, comunitários ou religiosos apenas não mostrou resultados significativos.

Outro detalhe é que os bons resultados foram associados a pessoas com níveis de escolaridade mais elevados, pessoas que moravam sozinhas, viviam em áreas rurais, não sofriam de depressão, tinham peso normal e eram fumantes e consumidores de bebidas alcoólicas.

O trabalho foi publicado na revista científica Journal of Epidemiology & Community Health e tem como conclusão, segundo os pesquisadores, que as habilidades cognitivas precisam ser usadas ao longo da vida para serem mantidas em um alto nível.

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