Um guia completo para organizar sua viagem para Costa Rica

Por que visitar Costa Rica?

Viajar para a Costa Rica é uma experiência incrível. Localizado na América Central, o país é abençoado com uma beleza natural que inclui florestas tropicais, praias relaxantes, vulcões imponentes e uma biodiversidade impressionante (daí seu nome!).

Costa Rica é o lugar ideal para os amantes da natureza, com 35 parques nacionais, 8 reservas biológicas e uma infinidade de atividades ao ar livre, como trilhas na floresta, observação de fauna e flora, surf e mergulho.

Além disso, a Costa Rica é destaque mundial em sustentabilidade e preservação do meio-ambiente, o que o torna um destino “verde” por excelência. Com quase 30% do território protegido ambientalmente, o país foi um dos primeiros a transformar os compromissos acordados em medidas sérias, o que lhe rendeu, em 2019, o prêmio de liderança em políticas públicas da ONU.

Assim, os viajantes podem aproveitar de uma variedade de experiências de turismo sustentável na Costa Rica, como hospedagem em hotéis e pousadas ecológicas, passeios guiados por biólogos locais e programas de conservação de tartarugas marinhas.

Costa Rica é Pura Vida!

A cultura e o povo da Costa Rica também são motivos para visitar o país. Os locais, conhecidos como "ticos" e "ticas", são super acolhedores com os turistas. Eles utilizam com muita frequência a expressão "Pura Vida" como uma forma de expressar positividade e transmitir boas energias, podendo significar um simples "bom dia", "obrigado", "felicidades" ou "até logo". Não é de surpreender que a Costa Rica já tenha sido reconhecida como o país mais feliz da América Latina e um dos mais felizes do mundo.

Dicas de viagem

Apesar de ser um dos países mais estreitos e pequenos do continente americano, a Costa Rica é gigante em natureza, cores e encantos. Pensando nisso, vamos apresentar abaixo algumas dicas para tornar sua viagem perfeita. Saiba como chegar, qual a melhor época para viajar, os documentos necessários para entrada ao país, o que visitar, onde se hospedar, e muito mais. Confira!

Como chegar?

Apesar do turismo ser uma das principais forças econômicas da Costa Rica, não possui voos diretos conectando com o Brasil. Nesse contexto, as opções preferidas dos viajantes brasileiros para fazer conexão são Panamá, Colombia, Perú ou México.

Atualmente, as companhias que oferecem o trajeto são Avianca e Copa Airlines, mas sempre é recomendável consultar agências de viagens para encontrar opções mais convenientes, inclusive combinando com alguns voos da LATAM e a Gol.

Como se locomover?

Uma vez na Costa Rica, a melhor forma de se locomover é alugar um carro e fazendo um “road trip” pelas estradas, passando pelas principais atrações turísticas do país, bem como naqueles lugares que combinem com o estilo de viagem. O valor do aluguel de carros no país dos ticos é baixo, e o processo, nada complicado. Basta apresentar uma CNH válida, ter acima de 23 anos e apresentar um cartão de crédito internacional com limite liberado.

Qual a melhor época para viajar?

A Costa Rica é um destino turístico cativante durante todo o ano, com atividades e atrações para aproveitar em qualquer época.

No entanto, durante a estação seca, que ocorre de novembro a abril, muitos turistas (principalmente do hemisfério norte) visitam o país em busca do clima estável e ensolarado, perfeito para aproveitar das praias, fazer trilhas em parques nacionais e realizar atividades ao ar livre. É a época que os turistas chamam de “verano”, e considerada “alta temporada turística”.

Por outro lado, a estação chuvosa, que inicia em abril e segue até novembro, é considerada a baixa temporada. Embora as chuvas possam atrapalhar o tempo na praia, essa época do ano também oferece suas vantagens, como preços bem mais acessível, lugares menos lotados e paisagens muito mais verdes.

Qual a documentação necessária para entrada?

Sendo que a Costa Rica não exige visto para os brasileiros, apenas é necessário levar o passaporte com validade de pelo menos seis meses a partir da data de entrada no país e um comprovante de vacinação contra a febre amarela.

Vale ressaltar que os requisitos de entrada podem estar sujeitos a alterações, sendo recomendável verificar as exigências com o consulado ou embaixada antes de viajar.

Em relação ao dinheiro, embora a moeda oficial da Costa Rica seja o cólon costa-riquenho (CRC), o ideal é levar dólares americanos (USD), pois são aceitos na maioria dos hotéis, restaurantes e lojas voltadas para os turistas. Caso for necessário, os dólares podem ser facilmente trocados pela moeda local.

O que fazer na Costa Rica?

Parque Nacional Tortuguero

O Parque Nacional Tortuguero é um dos destinos ecoturísticos mais populares da Costa RIca. Os canais, rios, praias e lagos abrigam um bosque tropical com água pura e biologia marinha. Tortuguero é considerado o lugar mais importante da parte ocidental do Caribe para a desova da Tartaruga Verde.

Vulcão Arenal

Com seus 1.600 metros de altitude, o vulcão Arenal inspira respeito e admiração. Embora atualmente esteja em fase de repouso (sua última erupção foi em 2010), o Arenal e o Parque Nacional do Vulcão Arenal continuam a ser um ponto quente para os visitantes Costa Rica, e é especialmente popular entre aqueles que procuram trilhas, piscinas naturais, fontes termais e vida selvagem de Costa Rica.

Vale ressaltar que embora o clima do país seja relativamente quente, nos passeios próximos aos vulcões, onde a altitude é alta, é recomendável levar um casaco.

Onde se hospedar?

Com vistas de tirar o fôlego, o Volcano Lodge Hotel & Thermal Experience é um hotel localizado aos pés do Vulcão Arenal que possui piscinas de águas termais, spa, e muitas outras opções de lazer. Também conta com serviço de quarto e café da manhã sensacional. Sem dúvidas, uma das melhores opções para se hospedar na Costa Rica.

Algumas considerações essenciais com a segurança

Apesar de todo o desenvolvimento turístico, a Costa Rica não é mais segura que outros países, e os furtos e roubos a turistas podem ocorrer, especialmente se não estiverem atentos aos seus pertences.

Para reduzir o risco, é importante seguir precauções básicas, como evitar exibir objetos de valor, estar atento ao entorno usar serviços de transporte confiáveis, principalmente à noite.

Se estiver pronto para uma aventura que combina natureza, cultura e emoção, a Costa Rica é o destino perfeito. Não perca a oportunidade e embarque nessa jornada incrível para descobrir o paraíso natural do país dos ticos.

