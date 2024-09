A- A+

colômbia Um indígena morto e seis feridos em choque com o Exército no sudoeste da Colômbia Secretário de Governo de Nariño, confirmou a morte de um indígena awá e anunciou investigação

Pelo menos um indígena morreu e seis ficaram feridos em um povoado na conflituosa região sudoeste da Colômbia durante um suposto confronto com o Exército, que as autoridades investigam nesta segunda-feira (9).

Membros da comunidade awá denunciaram na mídia local que os soldados tentaram entrar sem sua permissão no casario Zabaleta, no departamento de Nariño, o que desencadeou um confronto com tiros por parte do Exército na tarde de domingo.

Segundo a instituição, nesta segunda-feira, os uniformizados realizavam trabalhos de controle na área quando "foram vítimas de uma emboscada" por parte de "pessoas supostamente instrumentalizadas por grupos criminosos".

Benildo Estupiñán, secretário de Governo de Nariño, confirmou a morte de um indígena awá e anunciou uma investigação para determinar as circunstâncias do confronto.

Imagens gravadas pelos membros da comunidade mostram soldados e tanques recuando sob insultos e pedradas. Em outro vídeo, vê-se um jovem deitado no chão.

"Durante o incidente, os uniformizados foram agredidos física e verbalmente por aqueles que tentavam impedir o cumprimento da missão constitucional de garantir a segurança", disseram os militares, que também investigam o ocorrido.

"A situação é muito preocupante", acrescentou Estupiñán à Blu Radio.

Porta-vozes da comunidade awá disseram a essa emissora de rádio que "o Exército pode entrar na área quando quiser, porque não há territórios proibidos", mas que "quando o fizer, deve haver um acordo com os povos indígenas para evitar agressões contra a população civil".

Os indígenas são frequentemente alvo de violência, em meio ao conflito armado de mais de seis décadas que envolve guerrilhas, narcotraficantes e forças de segurança.

Segundo as autoridades, Nariño, localizado na costa do Pacífico, é considerado um reduto de várias dissidências das antigas Farc, que estão em conflito entre si.

Eleito em 2022 como o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Gustavo Petro busca pôr fim ao conflito por meio de negociações com esses e outros grupos, mas até agora com progressos limitados.

