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Mundo Um longo bocejo deixou o rosto de um homem com uma paralisia facial rara; entenda Caso foi relatado por especialitstas na revista médica CRANIO

Um longo bocejo causou a paralisia do lado direito do rosto de um homem de 27 anos. De acordo com o relato médico, ele estava sentado no carro e sentiu a orelha direita entupida, a bochecha e a língua dormentes, e não conseguia fechar o olho direito.

E, segundo os médicos da Universidades de Verona e Pádua, que publicaram a descrição do acontecido na revista médica CRANIO, ele sofreu uma paralisia facial alternobárica, uma lesão no nervo facial causada por pressão, geralmente associada a mergulho, voo ou altitude. Esse tipo de paralisia é considerado muito raro.

A primeira hipótese apresentada pela equipe, ao analisarem o homem, era de que ele havia sofrido um AVC. No entanto, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas do cérebro e dos ossos temporais, os ossos do crânio que abrigam a orelha, não mostraram lesões, e outras causas foram descartadas.

Ele foi tratado com prednisona, começando com 50 miligramas e reduzindo a dose gradualmente ao longo de três semanas, juntamente com proteção ocular e acompanhamento rigoroso. A recuperação total veio após três semanas.

O nervo facial percorre um estreito canal ósseo que passa próximo ao ouvido médio. Dessa forma, a paresia facial alternobárica ocorre quando a pressão no ouvido médio comprime o nervo, interrompendo temporariamente sua função.

Outro caso de paralisia foi relatado no periódico Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, sobre um homem de 25 anos que desenvolveu fraqueza facial temporária do lado direito durante um voo, após apresentar congestão nasal e dor de garganta previamente.

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