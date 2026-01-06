A- A+

MUNDO Um morto após ataques com drones ucranianos no oeste da Rússia Um incêndio começou quando um fragmento de um dos drones atingiu um conjunto de apartamentos

Um ataque com drones ucranianos na cidade russa de Tver, no oeste do país, deixou um morto e dois feridos, informaram as autoridades regionais nesta terça-feira(6).

Um incêndio começou quando um fragmento de um dos drones atingiu um conjunto de apartamentos, disse em uma mensagem no Telegram o governador em exercício Vitali Korolev.

Uma pessoa morreu e duas precisaram receber atendimento médico no local, informou o governo regional, acrescentando que foi aberta uma investigação.

Esse ataque ocorreu horas antes do início das negociações entre aliados ucranianos e os principais enviados americanos em Paris, com o objetivo de avançar em um plano para pôr fim aos combates que, segundo Kiev, está “90%” pronto.

Quase quatro anos após o início do conflito, a Rússia bombardeia diariamente a Ucrânia e continua ganhando território.

Kiev respondeu com ataques de drones dirigidos principalmente contra a infraestrutura energética russa.

Os sistemas de defesa aérea russos derrubaram 129 drones ucranianos durante a noite, informou nesta terça-feira o Ministério da Defesa de Moscou.

Embora o número não seja recorde, os drones foram interceptados em mais de 20 regiões, uma distribuição de amplitude incomum.

