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Tragédia Um morto e 15 desaparecidos após inundação repentina no Grand Canyon Corpo de um homem de 46 anos foi encontrado no domingo (30) à tarde perto de Crystal Rapids, às margens do rio Colorado, no norte do Arizona, segundo o NPS

Pelo menos uma pessoa morreu e 15 estão desaparecidas após uma inundação repentina no Grand Canyon, um dos destinos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, informou no domingo (30) o Serviço Nacional de Parques (NPS) em um comunicado.

A inundação atingiu no sábado as áreas de Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, o que obrigou a retirada de dezenas de pessoas.

O corpo de um homem de 46 anos foi encontrado no domingo (30) à tarde perto de Crystal Rapids, às margens do rio Colorado, no norte do Arizona, segundo o NPS.

Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas e sob pontes para pedestres, enquanto troncos e outros detritos eram arrastados por rios que transbordaram em meio a um forte estrondo.

O Serviço Nacional de Parques indicou que trabalha em conjunto com as autoridades do Arizona para retirar as pessoas afetadas e localizar os desaparecidos.

Até a manhã de domingo, 62 pessoas foram retiradas da região e novas operações estavam previstas.

A inundação danificou a Transcanyon Waterline, uma infraestrutura essencial para o abastecimento de água do Parque Nacional do Grand Canyon, informou o NPS, que anunciou restrições ao consumo de água na área mais visitada do parque e a proibição de fazer fogueiras com lenha ou carvão.

O site do parque afirma que a tubulação, com 20 quilômetros de extensão, transporta água da nascente Roaring Springs, na margem norte do cânion, até a margem sul e é fundamental para o fornecimento de água potável e para as operações de combate a incêndios.

A inundação também provocou "danos significativos à infraestrutura", destruindo pontes para pedestres e impedindo que os turistas atravessassem o riacho Bright Angel, acrescentou o órgão.

As acomodações dentro da área afetada permanecerão fechadas a partir de segunda-feira.

"As medidas são cruciais para garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos hídricos", destacou o Serviço Nacional de Parques.

A inundação, que começou por volta das 14h30 de sábado, foi causada por chuvas no planalto de Kaibab, informou o NPS. As autoridades advertiram que novas tempestades elétricas e chuvas intensas podem ocorrer, com risco adicional de enchentes repentinas, fluxos de detritos, deslizamentos de rochas e mudanças nas condições das trilhas e cursos d’água.

As inundações são frequentes no norte do Arizona porque os terrenos áridos e com pouca vegetação da região têm capacidade limitada de absorver a água da chuva, segundo o parque, que recomenda aumentar a atenção entre julho e meados de setembro.

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