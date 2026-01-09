A- A+

MUNDO Um morto e 38 desaparecidos após deslizamento de aterro nas Filipinas Pelo menos 12 pessoas foram resgatas e hospitalizadas após o desabamento de uma montanha de lixo

Equipes de resgate buscam sobreviventes nesta sexta-feira(9) após o deslizamento de um aterro sanitário no centro das Filipinas que deixou ao menos um morto e 38 desaparecidos, informaram as autoridades.

Dezenas de trabalhadores ficaram soterrados na tarde de quinta-feira quando uma montanha de lixo desabou no aterro da Binaliw, uma instalação privada na turística cidade de Cebu.

Pelo menos 12 foram resgatados e hospitalizados, segundo um comunicado publicado no Facebook por Néstor Archival, prefeito dessa localidade com mais de um milhão de habitantes.

Fotos aéreas divulgadas pela polícia mostravam o que pareciam ser estruturas esmagadas pelo peso do lixo.

Jason Morata, diretor-adjunto de informação pública de Cebu, disse que estas construções abrigavam “escritórios, recursos humanos, administração e pessoal de manutenção” da empresa que administrava o aterro.

“Não sabemos o que causou o desabamento. Não estava chovendo”, disse Marge Parcotello, da polícia de Consolação, cidade vizinha.

Mais de 200 pessoas morreram em julho de 2000, quando uma avalanche de lixo varreu uma favela de Manila habitada por milhares de catadores.

