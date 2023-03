A- A+

naufrágio Um morto e seis desaparecidos após naufrágio perto de ilhas japonesas disputadas O local exato do naufrágio não foi divulgado, mas um barco de patrulha japonês observou a embarcação à deriva ao norte das ilhas Senkaku

Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de pesca perto das ilhas Senkaku, informou nesta segunda-feira (6) a Guarda Costeira do Japão, que controla as ilhas reclamadas pela China.

O local exato do naufrágio não foi divulgado, mas um barco de patrulha japonês observou a embarcação à deriva ao norte das ilhas Senkaku no domingo (5), afirmou Keisuke Nakao, porta-voz da Guarda Costeira.

A tripulação inclui um taiwanês e seis indonésios, acrescentou. "Por volta de 9H15 (21H15 de Brasília, domingo) mergulhadores encontraram um corpo dentro da cabine. Um documento de identidade sugere que era um indonésio", declarou outra fonte da Guarda Costeira, Masaya Tokita.

A Guarda Costeira iniciou operações de busca na região com barcos de patrulha e helicópteros depois que recebeu informações sobre o naufrágio na tarde de domingo.

Nakao disse que as operações são coordenas com Taiwan, que também reivindica as ilhas Senkaku, um território sem moradores que Pequim chama de ilhas Diaoyu.

O ministério taiwanês das Relações Exteriores confirmou em um comunicado que o barco pesqueiro estava registrado na ilha.

O pesqueiro saiu do porto de Keelung, norte de Taiwan, e pediu ajuda a um barco na região, segundo o organismo de pesca taiwanês.

Veja também

Jaboatão dos guararapes Vídeo mostra momento em que nova vítima de incidente com tubarão sai do mar em Piedade