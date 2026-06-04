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ESTADOS UNIDOS Um morto e três feridos em ataque a tiros após cerimônia de formatura nos EUA incidente ocorreu no estacionamento da Fairfield High School, localizada cerca de 80 quilômetros a noroeste de San Francisco

Um ataque a tiros ocorrido após uma cerimônia de formatura na quarta-feira (3), em uma escola de ensino médio no norte da Califórnia, deixou um adolescente morto e outras três pessoas feridas, informaram as autoridades.

A violência armada mata milhares de pessoas todos os anos nos Estados Unidos, onde o direito constitucional de portar armas prevalece sobre os apelos por regulamentações mais rigorosas.

O incidente ocorreu no estacionamento da Fairfield High School, localizada cerca de 80 quilômetros a noroeste de San Francisco.

A polícia recebeu um alerta sobre o incidente por volta das 19h15 (23h15 no horário de Brasília), afirmou Michelle Belyea, policial de Fairfield, durante uma coletiva de imprensa.

"Há quatro vítimas baleadas", observou ela.

A vítima fatal era um jovem de 18 anos, enquanto os feridos têm 11, 20 e 25 anos, respectivamente, segundo a polícia, que não forneceu detalhes sobre o estado de saúde.

Um homem que compareceu à cerimônia relatou à emissora local KCRA que ouviu disparos enquanto as pessoas tiravam fotos no estacionamento da escola.

Amanda Prieto, moradora das proximidades, disse ao mesmo veículo de imprensa que viu pessoas "gritando e correndo" pela região enquanto os tiros ecoavam.

Belyea afirmou que há uma "investigação ativa" sobre o ataque e que não há ameaça contínua à comunidade, sem fornecer detalhes sobre o suspeito.

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