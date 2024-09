A- A+

CHUVAS NO JAPÃO Um morto, sete desaparecidos e mais de 60mil evacuados por inundações no Japão Quatro pessoas que trabalhavam em uma rodovia foram declaradas desaparecidas

Uma pessoa morreu e pelo menos outras sete estão desaparecidas no Japão, onde as autoridades determinaram, neste sábado, a evacuação de mais de 60 mil pessoas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas.

Em Ishikawa, uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas, informou o governo local em um comunicado, no qual alertou que outras três estavam desaparecidas.

Quatro pessoas que trabalhavam em uma rodovia foram declaradas desaparecidas em Wajima, onde edifícios foram inundados e estradas bloqueadas por deslizamentos de terra, segundo as autoridades.

Quase 45 mil habitantes das cidades de Wajima, Suzu e Noto, na província de Ishikawa, foram retirados de suas casas, informaram as autoridades locais, acrescentando que doze rios transbordaram.

Cerca de 16.000 habitantes das vizinhas Niigata e Yamagata, mais a nordeste, também receberam ordem para sair da região. A agência meteorológica do Japão afirmou que emitiu o mais alto nível de alerta para Ishikawa, uma "situação de risco de vida".

Satoshi Sugimoto, meteorologista da agência, alertou para "chuvas torrenciais em uma escala sem precedentes".

A emissora estatal NHK transmitiu imagens de uma rua submersa em Wajima.Estas cidades ficam nas áreas mais atingidas pelo terremoto de magnitude 7,5, que matou pelo menos 236 pessoas no centro do país no Ano Novo.

A região ainda se recupera do desastre, que destruiu edifícios, estradas e provocou um grande incêndio.

