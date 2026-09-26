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Comportamento Um mundo para além do som: conheça a Língua Brasileira de Sinais No Dia Nacional do Surdo, a Folha de Pernambuco explica como a experiência visual, a Libras e o corpo participam da construção da linguagem e da comunicação

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Uma conversa em Libras (Língua Brasileira de Sinais) não acontece apenas com as mãos. O olhar, as expressões do rosto, os movimentos da cabeça e do tronco e até a posição ocupada por um sinal no espaço podem participar da construção de uma frase. Para quem utiliza a língua, o ambiente ao redor também é percebido por meio de informações visuais. Neste sábado, na data em que se celebra o Dia Nacional do Surdo, a Folha de Pernambuco reflete sobre como as pessoas surdas organizam os sentidos, a linguagem e a comunicação em uma sociedade organizada, em grande parte, a partir do som.

A diferença não está apenas no instrumento utilizado para transmitir uma mensagem. Ela envolve uma outra forma de organizar a experiência. Em vez de pensar a surdez apenas como a ausência de audição, pesquisadores e integrantes da comunidade surda chamam atenção para a maneira como a percepção, a linguagem e as relações sociais se estruturam a partir da experiência visual.

Definição

A própria legislação brasileira reconhece a Libras como uma língua de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, definindo a pessoa surda, para fins legais, como aquela que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais e manifesta sua cultura principalmente pelo uso da Libras.

Ronice explica a importância da visão na compreensão da comunicação em Libras

Em entrevista à Folha, a linguista e especialista em Língua Brasileira de Sinais, Ronice Müller de Quadros, explicou que a modalidade da língua interfere, inclusive, nas áreas cerebrais envolvidas durante o processamento da linguagem.

“As línguas de sinais acessam o lado esquerdo do cérebro, nas áreas responsáveis pela linguagem, assim como acontece com as línguas faladas. Mas, como processam visualmente e corporalmente as informações associadas ao sentido, acessam também áreas do lado direito que não são tão ativas nas línguas faladas”, afirmou.

Sem a informação sonora disponível, sinais que um ouvinte pode identificar pela audição precisam ser percebidos por outros caminhos. Para a especialista, a visão assume papel central nesse processo.

Visão

“Exatamente pela via auditiva não estar disponível, os surdos processam as informações a partir da visão”, disse. Na Libras, esse processamento não está restrito às mãos. O corpo inteiro participa da construção do significado. “Eles são produzidos envolvendo a face, o tronco e as mãos, basicamente. Você pode estabelecer espaços e subespaços para indicar diferentes tempos, diferentes momentos de uma narrativa. Dentro do espaço, é possível situar diferentes referências”.

A Libras não é uma tradução do português feita com as mãos, como explicou o professor Thiago Albuquerque, que é surdo e dá aulas de Libras no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (CAA-UFPE).

“A Libras é uma língua completa, assim como qualquer língua oral. Ela não é simplesmente uma representação do português por meio das mãos”. Além dos sinais, entram em jogo expressões faciais e corporais, movimentos, uso do espaço e organização das frases.

“Nem sempre a ordem dos sinais em Libras corresponde à ordem das palavras em português. Por isso, é importante entender a partir da sua própria estrutura, e não tentar encaixá-la na gramática do português”, argumentou.

"Quando a criança tem contato com a Libras, ela desenvolve a língua de forma mais natural”, afirma Thiago

Regionalismos

A diversidade também aparece dentro da própria língua. Assim como o português apresenta variações entre regiões e comunidades, a Libras possui regionalismos.

“Um mesmo significado pode ser representado por sinais diferentes dependendo da região e da comunidade sinalizante”, apontou. Ele citou, como exemplo, o sinal para “verde”, que pode apresentar formas diferentes no Sudeste e em algumas regiões do Nordeste.

Para o professor, essas diferenças podem ser comparadas, com ressalvas, aos sotaques das línguas orais. “Essas diferenças podem aparecer na escolha dos sinais, na forma de executar determinado sinal, no ritmo, na expressão corporal e facial e na maneira de organizar determinados enunciados”.

É possível, portanto, que a forma de sinalizar revele vínculos com determinada região ou comunidade. “Podemos falar em uma espécie de ‘sotaque visual’, desde que fique claro que não estamos falando de som, mas de diferentes formas de uso e realização da língua”.

Pertencimento

Essa história começa, muitas vezes, dentro de uma família ouvinte. Albuquerque aprendeu Libras aos 16 anos. Antes disso, era oralizado, mas relata que o acesso limitado à comunicação deixava perguntas e dúvidas acumuladas.

“Quando comecei a aprender Libras e tive um acesso mais completo à língua, foi como se muitas coisas começassem a fazer sentido”, contou. “Eu pude perguntar, conversar, discutir, entender conceitos e tirar dúvidas que estavam comigo há muito tempo”. Para ele, a mudança ultrapassou a comunicação. “A Libras não mudou apenas a minha forma de comunicação. Ela mudou o meu rumo de vida”.

Adaptação

O relato ajuda a dimensionar uma questão que não é apenas linguística, mas também de desenvolvimento. Muitas crianças surdas nascem em famílias ouvintes que não conhecem Libras, o que, para o professor, pode atrasar o acesso a uma língua plenamente acessível para a criança.

“Quando a criança tem contato cedo com a Libras, principalmente com outras pessoas sinalizantes, ela consegue desenvolver a língua de forma muito mais natural”, destacou Albuquerque. “Não basta apenas colocar a criança surda em uma escola. É necessário garantir que ela tenha acesso à língua e possa conviver com outras pessoas que utilizam Libras”.

A língua, nesse contexto, se transforma também numa ferramenta para construir relações, aprender, formular perguntas, expressar sentimentos e compreender a própria trajetória. “Estamos falando de ter acesso a uma língua que permite à pessoa compreender o mundo, expressar suas ideias, construir sua identidade, estabelecer relações e participar da sociedade com mais autonomia”, concluiu.

Dados

De acordo com um levantamento de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Aproximadamente 3 milhões de pessoas apresentam grande dificuldade para ouvir ou surdez total. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2019, estima-se que apenas cerca de 300 mil pessoas usam e sabem se comunicar por meio da Libras.

Quem deseja aprender Libras pode buscar cursos oferecidos por universidades, instituições de ensino e organizações ligadas à comunidade surda, além de plataformas on-line. O aprendizado vai além da memorização de sinais: é preciso conhecer a estrutura gramatical da língua e praticar o uso das expressões faciais, corporais e do espaço. O contato com pessoas surdas e com outros usuários da Libras também é importante para desenvolver a comunicação e ampliar o conhecimento sobre a cultura surda.

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