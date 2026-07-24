Crime
Um preso e um investigado suspeitos de início de incêndio na Espanha
Causa da origem do mesmo foi uma imprudência grave pelo uso de maquinário pesado na área de origem, onde estava totalmente proibido", o que teria provocado as faíscas que iniciaram o fogo, acrescentou
Esta foto, divulgada em 24 de julho de 2026 pela Unidade Militar de Emergências (UME) da Espanha, mostra um bombeiro combatendo um incêndio florestal em um campo na região de Burgohondo, perto de Ávila, a 130 quilômetros a oeste de Madri - Foto: Divulgação /UME/AFP
Uma pessoa foi detida e outra está sendo investigada como possível autora do incêndio florestal de Ávila, informou nesta sexta-feira (24) a Guarda Civil em sua conta no X.
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“A causa da origem do mesmo foi uma imprudência grave pelo uso de maquinário pesado na área de origem, onde estava totalmente proibido”, o que teria provocado as faíscas que iniciaram o fogo, acrescentou.