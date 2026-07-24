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Crime Um preso e um investigado suspeitos de início de incêndio na Espanha Causa da origem do mesmo foi uma imprudência grave pelo uso de maquinário pesado na área de origem, onde estava totalmente proibido", o que teria provocado as faíscas que iniciaram o fogo, acrescentou

Uma pessoa foi detida e outra está sendo investigada como possível autora do incêndio florestal de Ávila, informou nesta sexta-feira (24) a Guarda Civil em sua conta no X.

“A causa da origem do mesmo foi uma imprudência grave pelo uso de maquinário pesado na área de origem, onde estava totalmente proibido”, o que teria provocado as faíscas que iniciaram o fogo, acrescentou.

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