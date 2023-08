Um quarto da população mundial está prestes a esgotar sua água disponível, mostra relatório

A- A+

O mundo está enfrentando uma “crise hídrica sem precedentes”, impulsionada pelo aumento da demanda e pela aceleração da crise climática, segundo o novo relatório do Instituto de Recursos Mundiais (WRI, na sigla em inglês).



Os dados revelam que 25 países que abrigam um quarto da população global usam regularmente 80% de seus suprimentos renováveis a cada ano, o que representa um “estresse hídrico extremo”, com mais 1 bilhão de pessoas podendo ser afetadas até 2050.

Publicado nesta quarta-feira (16), o Atlas de Risco Hídrico do WRI revela que a demanda por água está aumentando em todo o mundo e mais do que dobrou desde 1960 —embora tenha se estabilizado na Europa e nos Estados Unidos, ainda está aumentando na África. Até 2050, a demanda hídrica em todo o mundo deverá aumentar entre 20% e 25%, afirma o documento quadrienal.

Os cinco países que enfrentam maior estresse hídrico são Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano e Omã, com a lista dos 25 incluindo ainda Arábia Saudita, Chile, San Marino, Bélgica e Grécia. Globalmente, cerca de 4 bilhões de pessoas, ou metade da população mundial, estão expostas a estresse hídrico extremamente alto pelo menos um mês por ano, segundo o relatório. Em 2050, este número pode estar próximo de 60%.



Lista dos 25 países em situação hídrica grave - Fonte: reprodução/WRI

“Viver com esse nível de estresse hídrico põe em risco a vida, o emprego, a alimentação e a segurança energética das pessoas. A água é fundamental para o cultivo e criação de gado, produção de eletricidade, manutenção da saúde humana, promoção de sociedades equitativas e cumprimento das metas climáticas mundiais. Sem uma melhor gestão da água, o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e as mudanças climáticas estão prestes a piorar o estresse hídrico”, dizem os autores do relatório publicado pelo WRI, uma organização não governamental com base em Washington, nos Estados Unidos.

O estresse hídrico ameaça o crescimento econômico dos países e a produção de alimentos. A pesquisa diz que 60% da agricultura irrigada do mundo enfrenta estresse hídrico extremamente alto, particularmente cana-de-açúcar, trigo, arroz e milho. Até 2050, o mundo precisará produzir 56% mais calorias alimentares do que em 2010 para alimentar 10 bilhões de pessoas projetadas.

— A água é indiscutivelmente nosso recurso mais importante no planeta e, no entanto, não a estamos administrando de uma maneira que reflita isso — disse Samantha Kuzma, autora do relatório, à CNN. — Trabalho com água há quase 10 anos e, infelizmente, a história tem sido a mesma desde então.

