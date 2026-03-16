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BRASIL

Um quarto dos brasileiros diz ter tido que se deslocar por causa da crise do clima

Segundo pesquisa da Ipsos para o Instituto Talanoa, 75% das pessoas defendem que obras públicas levem em consideração a adaptação a eventos extremos

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Moradora de Juiz de Fora (MG) abandona casa após chuvas que causaram mais de 60 mortes na região Moradora de Juiz de Fora (MG) abandona casa após chuvas que causaram mais de 60 mortes na região  - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Uma nova pesquisa de opinião indica que quase um quarto dos brasileiros (24%) dizem ter sofrido impacto direto da crise do clima, tendo de se deslocar, ao menos temporariamente, por causa de eventos extremos como tempestades ou incêndios.

O levantamento da Ipsos, encomendado pelo think-tank Instituto Talanoa, indica que 75% das pessoas defendem que o setor público realize suas obras com adaptações para as mudanças climáticas, mesmo que isso implique em mais custos.

Feita por internet, a pesquisa sobre percepção popular a respeito desse tipo de impacto ambiental, teve uma amostragem de mil pessoas. Por ter usado uma metodologia online, o levantamento abarcou apenas as classes A, B e C, que ainda assim representam mais de 70% da população do país.

Se tivesse sido possível incluir a classe D, a taxa de impacto medida na pesquisa possivelmente teria sido até maior, porque parcelas mais pobres da população normalmente são mais afetadas por enchentes, deslizamentos e consequências mais graves de eventos climáticos.

No levantamento, o peso da crise do clima na vida pessoal das pessoas aparece como relevante, apesar de o problema ser entendido como um desafio para a sociedade como um todo. Uma maioria expressiva de pessoas (70%) diz acreditar que eventos meteorológicos extremos estão aumentando.

Entre os entrevistados, 24% disseram que esses fenômenos já tiveram influência direta nas vidas de suas famílias, e 26% disseram ter visto impacto em sua cidade ou região. Na outra ponta, só 12% disseram que a mudança climática é um fenômeno que afeta mais os habitantes de outros países.

 

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— Isso surpreendeu a gente, não só pela consciência das pessoas de que os eventos extremos estão acontecendo, mas pela percepção que elas têm de que um evento climático afetou a vida delas — diz Liuca Yonaha, vice-presidente do Instituto Talanoa. — Quando falta luz, nem sempre a pessoa faz a ligação no pensamento dela para pensar que faltou luz porque houve uma tempestade ou um vendaval, e a cidade não estava preparada.

Os dados extraídos na pesquisa também buscaram avaliar o desempenho de diferenças esferas de governo no enfrentamento da questão. A União se saiu melhor do que Estados e Municípios, mas ainda todos tiveram pontuação muito baixa.

Para a pergunta "Quem você acha que tem mais atuado em adaptação?", o Governo Federal foi assinalado em 18% das respostas, seguido de "Nenhum desses" (16%), "Não sabe" (15%), e "Organizações da Sociedade Civil" (11%), "Prefeituras/Defesa Civil Municipal" e "Governos Estaduais", 7%.

Clima e eleição
A pesquisa da Ipsos também incluiu uma série temporal de dados, derivada de um levantamento global feito pela agência, sobre quanto peso o meio ambiente tem entre os anseios e receios dos cidadãos. A preocupação ambiental entre os brasileiros cresceu de 1% para 18% entre 2016 e 2026, atingido nível recorde agora.

— É claro que as mudanças climáticas não estão no mesmo patamar do que a preocupação de crime e violência, por exemplo, que já há bastante tempo está primeiro lugar, mas é uma preocupação que já começa a estar mais presente — diz Priscilla Branco, diretora de opinião pública da Ipsos. — Ela começa ganhar uma relevância maior do que temas como os impostos, por exemplo.

Aferida em um ano de eleição, essa informação indica que a crise do clima pode começar agora a ter um peso mais relevante em campanhas, algo que não aconteceu em pleitos nacionais de anos passados.

— Se nós olhamos para 2022, que foi o último ciclo eleitoral federal, o número era de 7%, então agora tivemos um salto que dobrou essa percepção, provavelmente muito influenciada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas de 2023 e os apagões por causa de vendaval em São Paulo, que é o maior eleitorado do país — diz Yonaha.

Segundo ela, é possível que as eleições de 2026 sejam as primeiras em que a questão ambiental tenham um peso perceptível, ainda que pequeno no voto.

— O ambiente ainda não é um tema que 'vira voto', decisivo para o candidato ganhar ou perder o voto, mas ele amplia o eleitorado — diz a especialista. — Nós estamos vendo que o assunto da mudança do clima não é polarizante, então ele é algo que pode ajudar tanto um lado quanto o outro, para quem resolver abraçá-lo.

Impacto na saúde
Outro dado que a pesquisa da Ipsos abordou foi a percepção sobre qual setor da sociedade e da economia está sendo mais afetado pela crise do clima. Na opinião dos entrevistados, quem mais sofre com o problema é a saúde (40% das respostas), seguida de alimentação (37%), conta de luz (37%), moradia (29%) e mobilidade (25%).

A saúde é um setor que, de fato, é muito impactado pela crise do clima, seja por agravar epidemias da dengue, por exemplo, seja por causa do estresse físico das ondas de calor, mas ainda é difícil entender, segundo os especialistas, a percepção pública do problema.

O conceito de "adaptação climática", além disso, ainda é algo um pouco vago no imaginário brasileiro. A Ipsos revela, porém, que a população entende o que ele é quando descrito em termos mais concretos, como a construção de obras para conter enchentes.

— As pessoas sabem que o clima é importante e impacta, mas é difícil na comunicação traduzir isso e conectar com a agenda de emprego ou de saúde, por exemplo — diz Priscilla Branco, da Ipsos. — Tentar fazer esta conexão de uma forma que seja compreensível para as pessoas é o grande desafio que os políticos e a sociedade civil têm.

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