A- A+

Saúde Uma coisa que todos os usuários de air fryer devem fazer para evitar um acidente gravíssimo O eletrodoméstico precisa ser limpo a cada vez que for utilizado, segundo especialista

A air fryer, criada em 2005 pelo holandês Fred van der Weij, tem se tornado cada vez mais comum nos lares brasileiros. Também chamada de fritadeira de ar, sua principal função é fritar alimentos sem óleo. No entanto, para além de suas vantagens, o hábito de não higienizar o eletrodoméstico a cada vez que ele é utilizado está associado à intoxicação alimentar, causada pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias.



Como limpar a air fryer?

Segundo Alexandre Danton, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e professor no Centro Universitário Christus, em Fortaleza (CE), o aparelho precisa ser limpo regularmente para que se evite o acúmulo de sujeiras e microrganismos.

A cesta da air fryer deve ser limpa com uma substância detergente, como o sabão neutro comum, água, esponja macia e um pano.

— Nesse caso pode ser utilizado o detergente de cozinha tradicional, para garantir a retirada de gorduras e impurezas, restos de alimentos que estão ali no equipamento. Você pode limpar a cesta com água corrente e ir esfregando com a esponja ensaboada. Já o pano levemente molhado serve para o restante da máquina — explica.

No entanto, é necessário um cuidado no manuseio do equipamento, e também que ele esteja desconectado da tomada, para a limpeza ser realizada sem maiores problemas.

Esfregar lentamente a esponja

Durante o processo, a esponja, ainda que seja de toque suave, precisa ser esfregada com delicadeza. Assim, são evitados arranhões no local, o que mantém a air fryer conservada com aparência nova por mais tempo.

Pano no restante do aparelho

Como mencionado, a parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano levemente úmido, visando restaurar seu brilho. No entanto, não se deve submergir a máquina inteira em água ou deixar os fios serem molhados.

Algumas cestas de silicone não são recomendadas

Para manter a limpeza, geralmente se recorre a colocar a comida nas cestas de silicone, que são uma forma de manter os alimentos sem contato com o a cesta do aparelho. Mas, segundo o especialista, a depender da fabricação, esse tipo de material pode liberar substâncias tóxicas na comida.

— O ideal é não utilizar nada plástico para entrar em contato com o alimento. No geral, é melhor preparar na cesta presente na air fryer. Porque se a cesta de silicone comprada tiver o composto Bisfenol A (BPA) [químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos], estará colocando a pessoa em contato com uma substância altamente cancerígena — ressalta.

Além disso, Alexandre pontua que é importante que as comidas preparadas na fritadeira sejam retiradas dela com utensílios emborrachados, não garfos ou colheres de metal, pois estes tendem a descascar a superfície da cesta.

Veja também

Economia FMI aprova ajuste de Javier Milei e libera US$ 800 milhões para a Argentina