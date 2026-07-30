A- A+

Notícias Uma década no São João: Boticário é a marca preferida da festa pelo 2º ano consecutivo Pesquisa Kantar valida como marca transformou o São João na principal plataforma de relacionamento com o público

Julho de 2026 – O que começou em 2017 como um projeto de conexão cultural transformou-se em uma das estratégias de regionalização de negócios mais bem sucedidas do varejo brasileiro. O Boticário foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como a marca de beleza preferida do São João no Nordeste, de acordo com levantamento realizado pela Kantar, uma das principais consultorias globais de dados e insights de consumo.

Conduzida em junho, a pesquisa ouviu homens e mulheres entre 16 e 60 anos que frequentaram algumas das maiores festas juninas do país, em cidades como Caruaru (PE), Petrolina (PE), Campina Grande (PB), Maracanaú (CE) e São Luís (MA). A pesquisa apontou O Boticário na liderança isolada em Top of Mind (lembrança de marca), Primeira Escolha de Consumo e Atributos de Imagem.

Plataforma de 10 anos

O reconhecimento da Kantar acompanha uma estratégia iniciada em 2017, quando a marca passou a investir de forma estruturada no calendário junino. Desde então, o São João consolidou-se como uma das principais plataformas de relacionamento de O Boticário, unindo cultura, conexão com os consumidores e desenvolvimento de negócios. A atuação da marca vai além das campanhas publicitárias, com investimentos em ativações culturais, iniciativas de geração de emprego e renda, fortalecimento da rede de franqueados e parcerias com criadores de conteúdo, ampliando a relevância da celebração para diferentes públicos.

Em 2026, ao completar uma década dessa trajetória, O Boticário ampliou em mais de 30% os investimentos relacionados ao período junino em comparação ao ano anterior. Ao longo dessa trajetória, as iniciativas desenvolvidas já somam mais de 2,5 bilhões de impactos relacionados ao calendário junino.

“O São João faz parte da identidade cultural e da memória afetiva de milhões de brasileiros. Para O Boticário, estar presente nessa celebração significa construir uma relação genuína com as pessoas, valorizando as tradições, os territórios e toda a riqueza cultural do Nordeste. Ser reconhecida como a marca preferida do São João pelo segundo ano consecutivo mostra que essa conexão é resultado de uma atuação consistente, construída ao longo de uma década de investimentos em experiências, relacionamento e iniciativas que respeitam e celebram a cultura local”, afirma Fabiano Olivo, Diretor Executivo de Vendas e Franquias.

Inovações de 2026: “O São João é a nossa casa”

Para celebrar os dez anos dessa trajetória, a marca apresentou, em 2026, o conceito “O São João é a nossa casa”, que traduz a relação de pertencimento, acolhimento e conexão emocional construída ao lado dos consumidores. Como grande destaque da temporada, o Boticário apresentou pelo segundo ano consecutivo a Casa São João do Boticário, em Caruaru (PE), onde a experiência ganhou uma releitura criativa com consultoria do arquiteto pernambucano Zé Vagner. Como parte da estratégia deste ano, a marca também amplia sua presença nas ruas com experiências de OOH e intervenções urbanas desenvolvidas especialmente para o período, com destaque para Salvador (BA). A campanha reconhece a evolução da celebração, que preserva suas raízes no Nordeste enquanto amplia sua relevância cultural e afetiva em diferentes regiões do Brasil.

Uma presença construída durante todo o ano

Mais do que uma campanha sazonal, a presença da marca reflete uma estratégia de longo prazo com forte impacto na economia local. A companhia mantém uma fábrica e um centro de distribuição em Camaçari (BA), além de uma rede com franqueados e pontos de venda distribuídos pelos nove estados nordestinos.

Desde 2017, a companhia vem ampliando os investimentos na região, com foco no fortalecimento da operação, da infraestrutura e da geração de valor para a economia local.

Um legado construído ao lado da cultura nordestina

A história do Boticário com o São João começou em 2017, com uma homenagem à trajetória de Luiz Gonzaga por meio de uma websérie estrelada por Lucy Alves e pela Orquestra Sinfônica de Exu.

Ao longo dos anos, O Boticário aprofundou sua conexão com a cultura nordestina por meio de homenagens a artistas como Elba Ramalho, Solange Almeida, Dorgival Dantas, Alceu Valença, Joyce Alane, além da valorização das quadrilhas juninas, da produção de cordéis assinados por Bráulio Bessa e da expansão de suas ativações para cidades como Campina Grande, Mossoró e Amargosa.

Ao longo dessa década, a marca consolidou uma atuação pautada pela valorização dos territórios, das tradições e das pessoas que fazem do São João uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. Mais do que uma campanha sazonal, a presença de O Boticário nas celebrações juninas representa uma estratégia de longo prazo, baseada em escuta, presença contínua e conexão genuína com a cultura nordestina.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de perfumaria preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil, além de ser reconhecido como a maior varejo de beleza do mundo***. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza - um compromisso com a beleza livre de estereótipos - e não realiza testes em animais.



Fontes:

*Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total Brasil, 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem.

**ABF (Associação Brasileira de Franchising). Ranking 2025.

***Fonte Euromonitor International Limited, Pesquisa de varejo, edição 2025, de acordo com as definições da categoria de pontos de venda especializados em beleza e da classificação de empresa proprietária global da marca (GBO), número de lojas, dados de 2024.

Site

Instagram | YouTube | Facebook | Twitter

@oboticario

Informações à imprensa

PROS Agência

Lika Almeida | [email protected]

Laura Imene | [email protected]

Veja também