Saúde Uma em cada 10 mulheres tem dificuldades em criar vínculo com o bebê, aponta estudo Estudo mostrou a importância de que os profissionais de saúde estejam atentos para lidar com a saúde mental das grávidas

Embora a maternidade seja sempre apresentada como uma força mágica e imediata, um estudo mostrou que as mulheres que têm dificuldade para se conectar ao bebê não estão sozinhas. Uma em cada 10 luta para se relacionar com o recém-nascido, sem o amparo dos profissionais de saúde.

A pesquisa realizada pela fundação britânica Parent-Infant com mais de mil mães mostrou que 73% delas não recebiam informações ou orientações sobre como aumentar o vínculo com o bebê nas primeiras semanas após o nascimento no Reino Unido.

Das entrevistadas, 11,5% relataram dificuldade em criar essa conexão. De acordo com a organização, fatores que podem afetar o vínculo durante a gravidez incluem a saúde física e mental da mãe, o relacionamento parental e traumas passados, como a perda do bebê.

“Uma gama mais ampla de profissionais deve ser capaz de conversar sobre apego e vínculo emocional. Os pais que estão lutando podem precisar de apoio especializado em relacionamento pais-bebê, mas eles só podem conseguir isso se estiverem confiantes para falar em primeiro lugar. Devemos desafiar o mito da ‘família perfeita’, para que as grávidas se sintam à vontade para pedir ajuda quando precisam”, afirma Tamora Langley, chefe de comunicações da fundação Parent-Infant.

Os pesquisadores compartilharam algumas histórias para exemplificar como a situação pode ser desafiadora.

Michelle conta que após ter sofrido diversos abortos e quase ter perdido a vida no parto anterior, durante a gravidez sentia muita ansiedade, não comia e nem conseguia cuidar de si mesma diante do medo de que tudo pudesse acontecer novamente. Para completar, teve que lidar com a ausência do marido, que perdeu a mãe durante a gravidez. Ao perceber suas dificuldades, a médica encaminhou a britânica para terapia. Felizmente, a gravidez e o parto foram bem-sucedidos e ela conseguiu criar laços saudáveis com o filho, hoje um menino de dois anos.

Em outro relato, uma mãe confessou: “Achei que havia algo errado comigo porque não amei meu filho instantaneamente, e todo mundo diz coisas como ‘é o momento mais mágico de dar à luz’”.

Uma das formas mais eficazes de incentivar o vínculo é o contato pessoal, incluindo colocar o bebê pele a pele entre os seios das mães por cerca de uma hora logo após o parto. Mas alguns casos precisam de apoio especializado, como psicoterapia, para entender o que aquelas mães vivenciaram que possa estar influenciando na relação.

