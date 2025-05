Saiba uma explicação genética sobre o motivo de os homens serem mais altos do que mulheres

A- A+

Os homens são mais altos do que as mulheres, em média, cerca de 13 centímetros. Mas por quê? Não é uma inevitabilidade genética — existem muitas espécies na árvore da vida em que as fêmeas superam os machos.

Um novo estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, que envolveu dados genéticos de um milhão de pessoas, encontrou uma explicação parcial.

Envolve um gene chamado SHOX, que é conhecido por estar associado à altura. O SHOX está presente tanto no cromossomo X — as mulheres têm dois cromossomos X — quanto no cromossomo Y, os homens têm um X e um Y.

Os pesquisadores suspeitavam que o SHOX poderia explicar as diferenças na altura de homens e mulheres, mas havia um problema com essa hipótese: como o SHOX está presente nos cromossomos X e Y, ele precisaria ter um efeito diferente em cada cromossomo.

"Será que é mesmo?", perguntaram os pesquisadores.

Para investigar a hipótese, eles perguntaram se um cromossomo Y extra aumentava mais a altura de uma pessoa do que um cromossomo X extra.

Existem condições raras em que as pessoas nascem com um X ou um Y a mais, ou com um X ou Y ausente. Para encontrar pessoas com essas condições, os pesquisadores analisaram dados de três biobancos, ou repositórios de dados genéticos e médicos desidentificados de indivíduos. Um biobanco era da Grã-Bretanha e os outros dois, dos Estados Unidos.

Com dados de quase um milhão de indivíduos nos biobancos, o grupo conseguiu encontrar 1.225 pessoas com cromossomos X ou Y ausentes ou extras. Algumas dessas condições, como em pessoas com um cromossomo X e nenhum Y, eram conhecidas por estarem associadas a problemas de saúde — e também, neste caso, à baixa estatura.

E eles descobriram que um Y extra proporcionava mais altura do que um X extra. A hipótese foi confirmada.

A bioquímica do gene SHOX pode ser a razão.

"A localização do gene SHOX é próxima ao final dos cromossomos sexuais. Nas mulheres, a maioria dos genes em um dos dois cromossomos X está silenciada ou inativa. Mas uma região onde os genes permanecem ativos é na ponta do X. O gene SHOX está próximo o suficiente da ponta para não ser completamente silenciado", afirmou Matthew Oetjens, pesquisador genético do Geisinger College of Health Sciences em Danville, Pensilvânia, e autor sênior do estudo.

Nos homens, o X, com seu SHOX, está totalmente ativo. O Y também. Isso significa que uma mulher, com seus dois cromossomos X, terá uma dose ligeiramente menor do gene SHOX do que um homem, com um X e um Y.

Como resultado, os homens apresentam um efeito do gene SHOX ligeiramente maior. Isso, calcularam os pesquisadores, é responsável por quase um quarto da diferença média de altura entre homens e mulheres. Oetjens afirmou que outras características dos hormônios sexuais masculinos são responsáveis pela maior parte do restante da diferença, e acredita-se que outros fatores genéticos desempenhem um papel.

O trabalho é "definitivamente legal", disse Eric Schadt, professor do departamento de genética e ciência genômica da Escola de Medicina Mount Sinai, na cidade de Nova York.

“É um ótimo uso desses biobancos para desvendar o que ainda é um mistério. Embora o efeito seja modesto, ele explica cerca de 20% da diferença de altura", disse ele.

