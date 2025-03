Uma gordura pode promover longevidade saudável e ajudar a manter a capacidade de exercício; saiba

A- A+

Uma equipe da Escola de Medicina Rutgers Nova Jersey descobriu que camundongos sem um gene específico desenvolveram uma forma anormalmente potente de tecido adiposo marrom que expandiu a expectativa de vida e aumentou a capacidade de exercício em cerca de 30%. A equipe está trabalhando em um medicamento que poderia imitar esses efeitos em humanos.

"A capacidade de exercício diminui à medida que você envelhece, e ter uma técnica que pudesse melhorar o desempenho do exercício seria muito benéfico para o envelhecimento saudável", diz Stephen Vatner, professor universitário e diretor do Instituto de Pesquisa Cardiovascular no Departamento de Biologia Celular e Medicina Molecular da faculdade de medicina e autor sênior do estudo, em comunicado. "Este modelo de camundongo realiza exercícios melhor do que seus companheiros de ninhada normais."

Ao contrário da gordura branca, que armazena energia, a gordura marrom queima calorias e ajuda a regular a temperatura corporal. O estudo publicado na revista científica Aging Cell revelou que a gordura marrom também desempenha um papel crucial na capacidade de exercício, melhorando o fluxo sanguíneo para os músculos durante a atividade física.

Os ratos geneticamente modificados produziram quantidades anormalmente altas de gordura marrom ativa e apresentaram desempenho de exercício cerca de 30% melhor do que os ratos normais, tanto em velocidade quanto em tempo até a exaustão.

A descoberta surgiu de uma pesquisa mais ampla sobre envelhecimento saudável. Os camundongos modificados, que não têm uma proteína chamada RGS14, vivem cerca de 20% mais do que os camundongos normais, com as fêmeas vivendo mais do que os machos — semelhante ao padrão visto em humanos. Mesmo em idades avançadas, eles mantêm uma aparência mais saudável, evitando os sinais típicos do envelhecimento, como perda de cabelo e envelhecimento grisalho que aparecem em camundongos idosos normais.

Seu tecido adiposo marrom também os protege da obesidade, intolerância à glicose, distúrbios cardiovasculares, câncer e doença de Alzheimer, além da tolerância reduzida ao exercício.



Para testar se a gordura marrom — em vez de algum outro resultado dos genes ausentes — era responsável pelos benefícios, os pesquisadores transplantaram a gordura marrom para camundongos normais. Eles notaram que os receptores obtiveram benefícios semelhantes em poucos dias. Os transplantes usando gordura marrom regular de camundongos normais, por outro lado, levaram oito semanas para produzir melhorias muito mais leves.

A descoberta pode eventualmente melhorar a expectativa de vida humana.

"Com todos os avanços médicos, o envelhecimento e a longevidade aumentaram em humanos, mas infelizmente, o envelhecimento saudável não", pontua Vatner. "Há muitas doenças associadas ao envelhecimento — obesidade, diabetes, isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca, câncer — e o que temos que fazer é encontrar novos medicamentos baseados em modelos de envelhecimento saudável."

Em vez de desenvolver um tratamento que aborde o envelhecimento amplamente, o que representa desafios regulatórios, Vatner disse que sua equipe planeja testar benefícios específicos, como melhor capacidade de exercício e metabolismo. Essa abordagem se baseia em seu sucesso anterior no desenvolvimento de um medicamento baseado em um modelo diferente de longevidade saudável em camundongos.

"Estamos trabalhando com algumas pessoas para desenvolver esse agente e, esperançosamente, em mais ou menos um ano, teremos um medicamento que possamos testar", afirma o pesquisador.

Enquanto isso, técnicas como exposição deliberada ao frio podem aumentar a gordura marrom naturalmente. Estudos descobriram que tais esforços produzem benefícios de curto prazo que variam de função aprimorada do sistema imunológico a saúde metabólica melhorada, mas Vatner disse que nenhum dos estudos durou o suficiente para encontrar qualquer efeito no envelhecimento saudável.

Ele acrescentou que a maioria das pessoas prefere aumentar os níveis de gordura marrom tomando pílulas em vez de banhos de gelo e está otimista sobre traduzir a descoberta mais recente em um medicamento eficaz.

