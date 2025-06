A- A+

saúde Uma mudança simples de mentalidade pode ajudar a reduzir o risco de demência precoce, diz estudo Cientistas da University College London acompanharam cerca de 10.000 pessoas com mais de 50 anos por quase duas décadas

Uma mudança simples de mentalidade pode ajudar a reduzir o risco de demência precoce. Pelo menos foi o que pesquisadores da University College London descobriram. Segundo eles, manter uma atitude positiva pode reduzir o risco de perda de memória na meia-idade.

Os cientistas acompanharam cerca de 10.000 pessoas com mais de 50 anos e descobriram que aquelas com maiores níveis de bem-estar tinham maior probabilidade de obter melhores pontuações em testes de memória. Eles também relataram uma maior sensação de controle, independência e liberdade para fazer escolhas do que outras pessoas.

“Embora nossas descobertas sejam preliminares, elas destacam a importância de considerar influências psicossociais na saúde do cérebro, como a memória”, afirma o coautor Joshua Stott, professor de envelhecimento e psicologia clínica na Universidade College London.

Os participantes do estudo, publicado na revista Aging & Mental Health, foram avaliados em bem-estar e memória a cada dois anos — um total de nove vezes durante o período de estudo de 16 anos, começando em 2002.

Pesquisadores verificaram a capacidade das pessoas de aprender e lembrar dez palavras imediatamente e após um atraso de tempo. O bem-estar também foi avaliado por meio de um questionário de qualidade de vida, analisando áreas como prazer, controle e autonomia.

Entre as perguntas feitas estavam: “Posso fazer as coisas que quero fazer?” e “Sinto que a vida é cheia de oportunidades”.

O estudo encontrou uma associação pequena, mas significativa, entre maior bem-estar e melhor memória, que continuou existindo mesmo após qualquer depressão ser levada em consideração.

Segundo os pesquisadores, o bem-estar pode ter um impacto positivo na memória, pois, entre muitas razões, as pessoas podem estar mais propensas a se exercitarem, a sair de casa, fazer novas amizades e aprender coisas novas.

O estudo mostrou que a idade, o gênero e outros fatores de estilo de vida, como o status socioeconômico, também podem ter um impacto negativo ou positivo no bem-estar e na memória.

A pesquisa foi financiada pela Alzheimer's Research UK e outros, incluindo o Medical Research Council.

"Amar o seu coração, manter-se alerta e conectado são essenciais para proteger a saúde do nosso cérebro à medida que envelhecemos. Existem 14 fatores de risco de saúde e estilo de vida estabelecidos para a demência, incluindo falta de exercícios físicos, isolamento social e depressão, que estão ligados ao bem-estar", explicou Emma Taylor, gerente de serviços de informação da Alzheimer's Research UK.

A especialista relembra que este estudo é observacional e que são necessárias mais pesquisas para entender como o bem-estar positivo e a memória estão conectados e se isso tem um efeito indireto no risco de demência.

