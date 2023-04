Uma mulher grávida e dois homens foram presos por roubo em mercado, em Afogados, no Recife

A- A+

Três pessoas foram presas no último sábado (22) por policiais militares da CIPMoto por furto em um supermercado no Bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Entre eles, estava uma mulher grávida de seis meses. Os suspeitos foram flagrados dentro de um veículo modelo Onix na Estrada dos Remédios, no Bairro de Afogados, com vários produtos do estabelecimento. A ação foi denunciada pelos funcionários do supermercado, que acionaram a polícia. Durante as buscas, os policiais encontraram no interior do carro 10 unidades de camarão Maris, 25 unidades de camarão Qualimar, 03 bandejas de coração de galinha Natto, entre outros produtos.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher grávida de seis meses, foram levados para o Hospital da Mulher após a mulher passar mal. Depois de receber atendimento médico, a mulher foi apresentada na Ceplanc, juntamente com os outros envolvidos, que já possuem histórico de prisões pelo mesmo tipo de crime. Nenhum deles teve o nome divulgado.

Entre os itens apreendidos no carro dos suspeitos, estavam 30 latas de Sustagem, 4 unidades de confeitaria Haral, 01 unidade de Bis branco Lacta, 01 unidade de chocolate Lacta Diamante Negro, 03 unidades de chocolate Nestle, 02 unidades de chocolate Chokko branco, 01 unidade de charque Friboi, entre outros produtos.

Os envolvidos foram detidos em flagrante por furto e agora responderão pelo crime. O caso chama a atenção para a importância da colaboração da população com as autoridades e para a atuação eficiente da polícia na repressão de crimes.



