Rio de Janeiro Uma mulher morre baleada e outra fica gravemente ferida na unidade do Cefet no Maracanã Um funcionário teria entrado com uma arma de fogo e atirado na cabeça das vítimas

Uma mulher foi morta a tiros e outra ficou gravemente num ataque dentro de uma unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram baleadas por volta das 15h50.

Allane de Souza Pedrotti Matos já chegou morta ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A outra vítima está estado grave na unidade. Elas foram atingidas na cabeça.

De acordo com relatos, o funcionário João Antônio Miranda Tello Ramos chegou à escola pela manhã e cumprimentou todos normalmente. À tarde, ele entrou na direção e efetuou os disparos, acertando as duas mulheres, que trabalham na Diretoria de Ensino.

Após o crime, o autor dos disparos teria sido encontrado morto. As aulas do turno da noite foram canceladas.

A Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), policiais militares foram acionados, na tarde desta sexta-feira, após registro de disparos de arma de fogo no interior de uma unidade de ensino, no Maracanã.

No local, os agentes encontraram duas mulheres feridas, que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a uma unidade hospitalar.

As equipes realizaram buscas nas dependências da instituição e localizaram o corpo de um homem, que seria o suspeito de realizar os disparos, acrescenta a PM.

Aluno do Cefet, Jonatam Araújo, de 19 anos, contou que ouviu quatro disparos durante a aula. Uma funcionária correu para avisar que alguém armado estava na instituição.

— Um policial veio em seguida e mandou todos ficarem onde estavam. Depois dos agentes revistarem, eles pediram que saíram. Ainda vi o socorro a uma baleada — conta ele.

A aluna Maria Beatriz Albuquerque, de 18 anos, conta que estava no pátio no momento dos disparos. Ela diz que primeiro achou que fosse uma obra na instituição e só percebeu o perigo quando viu um amigo correndo dizendo que eram tiros.

— Achei até que era um trote. Mas vimos depois funcionários pedindo para chamar uma ambulância para socorrer uma pessoa que estava baleada. Nunca imaginei que isso iria acontecer aqui. Foi muita correria — relata ela.

Aluna de Filosofia da UFRJ, Adrynni emannuele, de 26 anos, estagia há 6 meses no Cefet. Ela conta que tinha acabado de passar pela roleta quando viu a correria de alunos e funcionários.

— Me escondi na cantina até os policiais dizerem que era seguro sair — conta ela.

Mariah Emanoela Da silva, de 18 anos, conta que a escola estava cheia no momento dos disparos. Os alunos do 3° ano estavam realizando uma confraternização de fim de ano. Ela relata o clima de pânico instaurado no colégio.

— Os funcionários passaram pedindo para ligarmos para polícia e Samu. Todo mundo começou a ficar desesperado, mas sem entender o que fazer. Alguns mandaram a gente sair e começou a correria. A sorte que conseguimos nos organizar na saída com as catracas e ninguém se feriu — conta a estudante.

Allane, doutora em Letras

Allane de Souza Pedrotti Matos era doutora em Letras pela PUC-RJ, com pesquisa na área de Linguística Aplicada, concluída em 2020. Parte do seu doutoramento foi na Dinamarca, na University of Copenhagen, onde desenvolveu pesquisa e ministrou disciplina para a graduação como professora convidada. A experiência foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

(UFRJ), em 2006, ela se especializou em Psicomotricidade, pela Universidade Cândido Mendes, em 2008. Já o mestrado, em Sistemas de Gestão, foi feito na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Atualmente, trabalhava como coordenadora da equipe pedagógica e acadêmica da Direção de Ensino do CEFET/RJ na Coordenação de Educação Profissional e Tecnológica de Ensino Médio, atuando com assessoria pedagógica e acadêmica.

Era também presidente da comissão geral de Permanência e Êxito e integrou, coordenou todas as comissões de estudo e implantação do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio (EPTNM) na unidade Maracanã e demais comissões gestoras, além de ter sido membro da Comissão de Heteroidentificação (CHET).

