longevidade Uma nova "blue zone"? Saiba qual é o lugar que busca entrar na lista dos mais longevos do mundo Atualmente, há cinco zonas azuis

Existem cinco lugares no mundo conhecidos como "Blue Zones", ou zonas azuis, que têm a maior concentração de centenários saudáveis no planeta. Mas há outras regiões na briga para entrar nessa lista seleta.

Pesquisadores propõem adicionar Ostrobótnia, no oeste da Finlândia, ao grupo.

A região pitoresca se destaca como uma potencial zona azul, devido a fatores como uma expectativa de vida extraordinária, segundo cientistas. No entanto, pesquisas demográficas rigorosas ainda devem ser realizadas para validar essa longevidade.

"Ostrobótnia pode ser considerada uma potencial Zona Azul longeva", afirma a equipe de pesquisadores, liderada por Sarah Åkerman, pesquisadora de políticas sociais da Universidade Åbo Akademi, na Finlândia.

Utilizando dados de pesquisas locais, eles avaliaram três regiões finlandesas – a Ostrobótnia bilíngue, a Ostrobótnia do Sul, de língua finlandesa, e a Åland, de língua sueca.

No geral, a parte da Ostrobótnia bilíngue mais próxima da costa apresenta "potencial preliminar" para ser considerada uma Zona Azul, afirmam os pesquisadores em seu estudo, publicado no Journal of Aging Research.

Lá, a expectativa de vida entre recém-nascidos é de 83,1 anos, superior à média nacional de 81,6 anos e à média global de 73,4 anos. No Brasil, a expectativa de vida, em média, é de 76,8, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas além da expectativa de vida, há outros critérios, como o número de centenários, a saúde desses idosos e características de um estilo de vida saudável.

Caso aceita, a região se juntaria ao quinteto fantástico formado por Okinawa (Japão), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grécia), Sardenha (Itália) e Loma Linda na Califórnia (EUA).

Diversos estudos tentam entender por que as pessoas vivem mais nesses lugares e fatores como alimentação saudável, estilo de vida ativo, boas relações sociais e baixo estresse se destacam.

O que são as zonas azuis?

Há 20 anos, o jornalista americano Dan Buettner registrou o termo "Zona Azul" e desenvolveu uma marca de estilo de vida comercial, incluindo programas e produtos comunitários.

Alguns especialistas questionam a teoria das zonas azuis, levantando dúvidas sobre dados coletados e argumentando que Buettner não tem formação médica ou em pesquisa.

No entanto, o conceito atraiu interesse científico e popular e ainda serve de indicativo e fonte de pesquisa sobre longevidade e estilo vida saudável.

Quem mais quer ser zona azul?

Já há algum tempo que se diz que a Galícia poderá tornar-se a primeira “blue zone” da Espanha e a sexta do mundo.

Os méritos são muitos: as taxas de senescência num “estado saudável”, em alguns casos, excedem as da ilha de Okinawa, uma referência mundial bem conhecida em longevidade.

Os segredos que permitem que muitos habitantes de algumas regiões da Galícia cheguem aos 100 anos têm despertado o interesse de cientistas, demógrafos, jornalistas e também políticos.

