Uma pessoa morre após explosão na entrada de clínica de fertilidade na Califórnia; veja vídeo

Uma bomba explodiu perto de uma clínica de fertilização in vitro em Palm Springs, na Califórnia, neste sábado e deixou uma pessoa morta. O prefeito Ron DeHarte disse ao jornal Los Angeles Times que supostamente "havia uma bomba dentro ou perto de um veículo estacionado no prédio".

Uma testemunha disse ao jornal que viu partes de corpos e de carros quando passou pela clínica, cinco minutos após a explosão.

O American Reproductive Centers é o “primeiro e único centro de fertilidade e laboratório de fertilização in vitro com serviço completo do Coachella Valley”, e é liderado pelo médico certificado Maher A. Abdallah, de acordo com seu site.

Em entrevista à agência Associated Press, Abdallah afirmou que o escritório onde as consultas são feitas ficou destruído, mas que o laboratório de fertilização in vitro e todos os embriões armazenados no local não foram atingidos.

#BREAKING: A BOMB has exploded outside a fertility clinic in Palm Springs, California, the mayor says



Multiple casualties have been reported, including the suspect.



FBI Los Angeles is taking over the investigation and has bomb technicians on scene, per Director Patel pic.twitter.com/Z7IB0EOId3 — Nick Sortor (@nicksortor) May 17, 2025

Nas redes sociais, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata, informou que seu gabinete estava ciente da explosão e "está coordenando com as autoridades locais e federais para apoiar a resposta".

Palm Springs fica no deserto da Califórnia, a cerca de duas horas de carro a oeste de Los Angeles. A cidade é conhecida por resorts de luxo e moradores famosos. Não há confirmação das autoridades de que se tratou de um atentado contra a clínica e a polícia iniciou investigações.

