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Internacional

Uma pessoa morta e 172 resgatadas em segunda balsa incendiada em poucos dias na Indonésia

Navio da Marinha e outros dois barcos ajudaram a retirar os ocupantes da embarcação

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Equipes de resgate, militares e policiais transportam um passageiro evacuado em uma maca para fora de uma embarcação de busca e salvamento no porto de Lembar, em Lombok Ocidental, em 12 de agosto de 2026Equipes de resgate, militares e policiais transportam um passageiro evacuado em uma maca para fora de uma embarcação de busca e salvamento no porto de Lembar, em Lombok Ocidental, em 12 de agosto de 2026 - Foto: STR/AFP

Uma mulher morreu e 172 pessoas foram resgatadas de uma balsa que pegou fogo nesta quarta-feira (12) em frente à turística ilha de Bali, informaram as autoridades.

Um navio da Marinha e outros dois barcos ajudaram a retirar os ocupantes da embarcação.

Uma indonésia de 19 anos foi declarada morta, informou Mohammad Hariyadi, chefe da agência de buscas na ilha de Lombok, para onde a balsa seguia a partir de Bali.

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O sobrevivente Kiky Okta Pradika, de 25 anos, disse a jornalistas em Lembar que pegou um colete salva-vidas antes de pular no mar.

Na semana passada, cinco pessoas morreram quando uma balsa pegou fogo em frente à ilha de Java.

Os acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, com mais de 17.000 ilhas. Normas de segurança pouco rígidas e a imprevisibilidade do clima são as principais causas.

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