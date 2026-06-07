A- A+

movimentação Uma semana após incidentes com tubarões em Pernambuco, público vai à praia, mas evita o mar Reportagem da Folha percorreu orlas da Região Metropolitana do Recife

Nem mesmo a chuva foi suficiente para impedir as pessoas de irem às praias da Região Metropolitana do Recife, na manhã deste domingo (7). A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu pelas orlas de Boa Viagem, Zona Sul da capital, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, para acompanhar a movimentação de pessoas.

Casos recentes

Nesses dois lugares, ocorreram incidentes com tubarões nesta semana. No último domingo (31), em Piedade, um adolescente de 11 anos foi mordido na perna esquerda por um tubarão-cabeça-chata. O garoto teve o membro amputado.

Já na segunda (1º), uma mulher de 19 anos teve a perna direita amputada após ser mordida por um tubarão da espécie tigre, em Boa Viagem.

Recife

O incidente com a mulher aconteceu na altura da Padaria Boa Viagem, próximo ao cruzamento com a rua Padre Bernardino Pessoa. O trecho não tinha movimentação de pessoas no início da tarde deste domingo (7).

Faixa de areia em Boa Viagem | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), já foram registrados 25 ocorrências dessa ordem em Boa Viagem, desde 1992.

>> Microchipagem de animais e educação ambiental: reunião discute incidentes com tubarões em Pernambuco

>> Lua e marés influenciam ataques de tubarão

Piedade

Já no famoso trecho da Igrejinha de Piedade, onde a prática do banho é proibida devido à presença dos tubarões e ao número de incidentes, o movimento é moderado. Algumas mesas foram colocadas no local, mas não há presença de pessoas na água.

Poucas pessoas em Piedade | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A professora de ensino médio Aline Guimarães, de 39 anos, veio de Bauru, cidade do Interior de São Paulo. Ela se limitou a uma mesa. Tomando água de coco, Guimarães disse que não quer assunto com o mar.

Professora veio de São Paulo passar as férias em Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Eu só vim para contemplar o mar mesmo. Antes do incidente, eu já sabia do risco de tubarão. Eu já sabia disso quando programei minha viagem para cá e vim ciente. É a minha segunda vez aqui. Da primeira vez, fui para Porto de Galinhas. Lá é tranquilo de tomar banho de mar. Hoje, banho nem pensar, principalmente porque as águas estão agitadas e por conta do risco de tubarão”, declarou.

O aposentado Silvio Roberto, 43, veio do Cabo de Santo Agostinho. Ele também diz que tirou a manhã para contemplar a natureza.

Sílvio mora em Ponte dos Carvalhos | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Vim para descansar um pouco. Jamais vou tomar banho aí [no mar]. A gente tem visto os casos de muitos incidentes que vêm acontecendo. Não tenho essa coragem, não. Até agora, não vi ninguém indo tomar banho. O movimento está calmo”, relatou ele.

Caminhoneiro resolveu passar manhã do domingo na praia | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Na praia eu não entro. Estou só contemplando a natureza aqui, só tomando uma ‘gelada’ [cerveja]. Deus me livre de entrar na praia. Estou fora. Se quiser tomar banho, eu vou procurar uma praia que não tenha incidentes com tubarão. Vou ficar só de boa, relaxando aqui”, comentou o caminhoneiro Edson Severino da Silva, de 53 anos.

Estatísticas

Com os dois incidentes registrados na última semana, Pernambuco chega à 84ª ocorrência registrada pelo Cemit, desde 1992. Do total, 70 ocorreram no Grande Recife, e 14, em Fernando de Noronha.

Veja também