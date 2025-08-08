Uma tripulação deixa Estação Espacial Internacional para voltar à Terra

A- A+

Depois de passar quase cinco meses no espaço, duas astronautas americanas, um cosmonauta russo e um japonês iniciaram nesta sexta-feira (8) sua viagem de retorno à Terra a bordo de uma cápsula da SpaceX, que deve amerissar neste sábado em frente à costa da Califórnia.

Essa operação concluirá a décima missão de rotação de tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) realizada no âmbito do programa Commercial Crew da Nasa, criado para suceder à era do ônibus espacial em parceria com a indústria privada.

A cápsula Dragon, da empresa do bilionário Elon Musk, desacoplou-se da ISS nesta sexta-feira às 18h15 do horário da costa leste dos Estados Unidos (19h15 de Brasília).

As americanas Anne McClain e Nichole Ayers, o russo Kirill Peskov e o japonês Takuya Onishi passarão mais de 17 horas a bordo da cápsula antes da amerissagem, previsto para as 11h33 deste sábado (12h33), em frente à costa oeste dos Estados Unidos.

A vertiginosa descida será desacelerada pela entrada na atmosfera terrestre e, depois, por enormes paraquedas.

Em seguida, a cápsula será recuperada por um navio da SpaceX e, uma vez a bordo, será aberta para que os astronautas possam sair.

Durante sua estadia na ISS, a tripulação, batizada como Crew-10, realizou múltiplos experimentos científicos, estudando o crescimento das plantas e a forma como as células reagem à gravidade.

