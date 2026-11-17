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SAÚDE Uma única vacina tem resultados promissores contra múltiplas alergias alimentares Estudo em camundongos mostrou que imunizante de mRNA estimula anticorpos protetores contra diferentes alimentos

Alergias alimentares afetam mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da ONU. Nestes casos, o organismo reconhece uma proteína inofensiva presente nos alimentos como perigosa. Como resultado, o sistema imunológico ataca essa proteína, o que, nos casos mais graves, pode ser fatal.

Até o momento, o único tratamento disponível envolve expor os pacientes, ao longo de vário anos, a quantidades crescentes da proteína presente no alimento (alérgeno) que não toleram, para que o corpo se acostume gradualmente a ela. No entanto, devido ao incômodo e ao desconforto do tratamento, muitas pessoas optam por evitar os alimentos aos quais são alérgicas, bem como qualquer coisa que possa desencadear uma reação cruzada. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU, na sigla em inglês), desenvolveram uma vacina que contém um alérgeno sintético que poderia proteger contra diversas alergias alimentares simultaneamente, como pêssegos e certas nozes.

A vacina atual tem como alvo vários alérgenos relacionados que são particularmente comuns no sul da Europa e que podem causar reações cruzadas ao consumir uma grande variedade de frutas. No entanto, os pesquisadores esperam que o conceito possa ser aplicado a outras classes de alérgenos com reatividade cruzada.

Eles também estão trabalhando no desenvolvimento de um alérgeno consensual que possa fornecer proteção contra a exposição a outro grupo de alérgenos, encontrados, por exemplo, em maçãs, cenouras e avelãs.





Um cavalo de Tróia

A vacina foi concebida para reprogramar o sistema imunológico de forma que, ao entrar em contato com esses alérgenos, o organismo produza anticorpos capazes de reconhecer e bloquear as proteínas desses alimentos antes que elas tenham a chance de desencadear uma reação alérgica.

"A ideia é que, se você for alérgico a várias coisas diferentes, todas com estrutura molecular semelhante, podemos pegar essa estrutura e produzir um alérgeno artificial, que então incorporamos em uma vacina", diz a professora associada Esperanza Rivera de Torre, do Departamento de Bioengenharia da DTU, em comunicado.

Os pesquisadores estão usando uma vacina de mRNA semelhante às que conhecemos durante a pandemia de Covid-19.

"Usamos o mRNA como um cavalo de Troia: em vez de administrar o alérgeno real ao paciente e aumentar a tolerância do organismo a ele, usamos a vacina para instruir o corpo sobre como lidar corretamente com o alérgeno, evitando assim uma reação alérgica. Minha esperança é que os pacientes possam comer o que quiserem sem precisar verificar a lista de ingredientes", explica ela.

Boa proteção

Os pesquisadores estudaram o efeito da vacina em camundongos saudáveis e alérgicos em um estudo cujos resultados promissores foram publicados na revista científica Nature Communications.

Após a primeira dose da vacina, os ratos saudáveis produziram grandes quantidades de anticorpos protetores. Após três doses administradas em intervalos de três semanas, os ratos foram expostos a uma variedade de alérgenos contra os quais a vacina foi desenvolvida para fornecer proteção. O estudo mostrou que a vacinação desencadeou uma forte resposta de anticorpos, proporcionando ampla cobertura contra os alérgenos.

Nos ratos alérgicos, os pesquisadores também registraram um aumento significativo na produção de anticorpos que protegem contra uma variedade de alérgenos, enquanto praticamente nenhum efeito colateral da vacina foi observado. No entanto, ela não proporcionou proteção completa contra anafilaxia - uma reação alérgica grave e potencialmente fatal - na concentração e no número de doses testadas.

Os pesquisadores também realizaram experimentos em laboratório utilizando amostras de sangue tanto de pacientes alérgicos quanto dos camundongos vacinados. As análises mostram que os anticorpos protetores produzidos pelos camundongos foram capazes de reduzir as reações alérgicas nas amostras dos pacientes.

"Se você consegue induzir essas respostas de anticorpos em ratos, então há uma grande chance de que também consiga fazer o mesmo em humanos. E se elas protegerem os ratos contra reações alérgicas, então também há uma boa chance de que elas ofereçam proteção aos humanos", explica o estudante de doutorado e autor principal do artigo, Mark Møiniche.

O trabalho ainda está em fase bastante inicial e constitui uma prova de conceito, ou seja, uma evidência de que a ideia é tecnicamente viável. A equipe agora está trabalhando, entre outras coisas, no aprimoramento das microbolhas lipídicas nas quais o alérgeno imunoativador é encapsulado antes de ser incorporado à vacina.

"Você pode trocar diferentes partes dos lipídios, dependendo de como deseja modular o sistema imunológico para obter uma resposta específica ou talvez evitar uma resposta em particular", explica Møiniche.

Os pesquisadores também estão planejando estudos com um grupo maior de camundongos para obter uma melhor compreensão da frequência e das doses necessárias para administrar a vacina e, assim, alcançar proteção completa, inclusive contra anafilaxia.

O objetivo é gerar os dados necessários para obter a aprovação para testar a vacina em humanos.

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