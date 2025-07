A- A+

Patrimônio Unesco avalia 30 novos candidatos ao Patrimônio Mundial Parque Nacional Cavernas do Peruaçu do Brasil, a Rota Colonial Transístmica do Panamá e a Rota Huichol do México fazem parte das candidaturas examinadas

Trinta locais culturais e naturais, incluindo Brasil, Panamá e México, saberão esta semana se farão parte do Patrimônio Mundial da Unesco, cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas e pelos conflitos.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu do Brasil, a Rota Colonial Transístmica do Panamá e a Rota Huichol do México fazem parte das candidaturas examinadas pela atual edição do Comitê do Patrimônio Mundial.

Esta sessão "deve mais do que nunca cumprir sua promessa, a de um multilateralismo tangível, decidido, onde a cultura desempenha um papel importante para responder aos desafios atuais, seja a mudança climática ou as feridas da guerra", segundo a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

As ameaças climáticas estão aumentando e "quase três quartos dos locais do patrimônio mundial já enfrentam riscos hídricos graves, como escassez de água ou inundações", alertou, mencionando também a pressão relacionada ao "sobreturismo, cuja denúncia está crescendo em todo o mundo".

Dos 56 bens atualmente inscritos na lista do Patrimônio Mundial em perigo, "metade está devido às consequências diretas dos conflitos", acrescentou a diretora-geral da Unesco, cujo mandato termina no final do ano.

Mais de 1.200 locais culturais, naturais e mistos atualmente fazem parte do Patrimônio Mundial.

Entre os candidatos desta edição destacam-se os castelos de Luís II da Baviera, na atual Alemanha, incluindo o de Neuschwanstein, que serviu de modelo para Walt Disney para o castelo da Bela Adormecida.

Muitos dos locais propostos este ano têm vínculo com a pré-história, como os alinhamentos megalíticos de Carnac, no oeste da França, e até mesmo a candidatura natural brasileira, que inclui cavernas decoradas com pinturas rupestres.

No entanto, o Comitê do Patrimônio Mundial poderia decidir adiar a inscrição deste último à espera de esclarecimentos sobre o papel dos povos indígenas e sobre o plano de gestão, entre outros, segundo os documentos preparatórios da reunião.

O México propôs a rota pré-colombiana de Huichol, que conta com dezenas de locais naturais sagrados ao longo de 500 quilômetros pelo centro-norte do país norte-americano, incluindo Wirikuta.

A Rota Colonial Transístmica do Panamá também busca seu reconhecimento pela Unesco como elemento central entre os oceanos Pacífico e Atlântico no sistema de comércio desenvolvido pela Espanha entre os séculos XVI e XIX em seus domínios coloniais.

