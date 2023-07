Unesco recomenda incluir Veneza na lista de patrimônios em perigo

A- A+

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) recomenda incluir a Veneza, na Itália, na lista de patrimônios mundiais em perigo, segundo decisão divulgada nesta segunda-feira (31).

"O desenvolvimento continuado [de Veneza], os impactos da mudança climática e do turismo de massas ameaçam provocar alterações irreversíveis no valor universal excepcional" do patrimônio, alertou a agência das Nações Unidas, que "recomenda (...) a sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial em perigo".

Para entrar em vigor, a recomendação deve ser votada pelos Estados-membros do órgão em reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que acontecerá de 10 a 15 de setembro em Riade, na Arábia Saudita.

A Unesco adverte que o "aumento do nível do mar" e outros "eventos climáticos extremos" ligados ao aquecimento global "ameaçam" a "integridade" do local.

Refere-se ainda a um projeto de construção de "imóveis" perto do centro e alerta que poderão ser "suscetíveis de terem um grande impacto visual negativo".

A Unesco denuncia que esses problemas são "antigos, mas urgentes" e que sua resolução está bloqueada pela "ausência de uma visão estratégica global comum" e pela "baixa eficiência e coordenação" das autoridades locais e nacionais italianas.

A agência das Nações Unidas espera que a inclusão de Veneza na lista de patrimônios ameaçados alcance "um maior compromisso e uma maior mobilização dos atores locais, nacionais e internacionais".

Veneza, fundada no século V, abrange 118 ilhotas e se tornou uma grande potência marítima no século X.

A cidade, uma das mais visitadas do mundo, com mais de dezenas de milhares de turistas diários, é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1987.

