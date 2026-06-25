UniAeso anuncia encerramento das atividades do campus Olinda após 58 anos

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A reitoria da UniAeso emitiu um comunicado oficial, nas redes sociais, anunciando o encerramento definitivo das atividades do campus de Olinda, localizado no bairro de Jardim Brasil. A decisão põe fim a uma trajetória de 58 anos da tradicional instituição de ensino superior na cidade.



Em contrapartida, a unidade da UniAeso Recife, situada na Rua do Bom Jesus e integrada ao ecossistema do Porto Digital, continuará funcionando normalmente com seus cursos de Tecnologia, Design e Direito.

De acordo com a instituição, o processo de transição será conduzido com diálogo permanente para garantir os direitos de alunos, ex-alunos e funcionários.



Os contratos dos estudantes regularmente matriculados em Olinda seguem vigentes até a próxima terça-feira (30), mas não haverá renovação de matrícula para o segundo semestre deste ano para a maioria das graduações, com exceção dos cursos de Produção Fonográfica e Cinema e Audiovisual.

Para essas graduações específicas, haverá um período de matrícula para o semestre 2026.2 entre esta sexta-feira (26) e o próximo dia 6 de julho, realizado no Portal do Aluno da instituição.

Suporte e transferências

A reitoria garante que prestará todas as orientações necessárias para que os estudantes afetados possam migrar e dar continuidade aos estudos em outras instituições de ensino superior da região.

Para minimizar os impactos financeiros e burocráticos, toda a documentação acadêmica exigida para o processo de transferência externa será emitida e disponibilizada de forma totalmente gratuita para os alunos que estavam regularmente matriculados no semestre 2026.1.



Para dúvidas e mais informações, o canal oficial de atendimento da instituição será o e-mail [email protected].







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