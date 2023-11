A- A+

A DOR JAMAIS ABAFARÁ O AMOR União de forças será fundamental para a retomada da sede do Lar Paulo de Tarso, no Recife Casa de acolhimento foi palco de incêndio que matou cinco pessoas, em abril

Com nova estrutura e clima de recomeço, o Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, foi reinaugurado na última segunda-feira (27).

O espaço foi aberto à sociedade, para que a população observasse os frutos das doações que resultaram na nova construção. As crianças beneficiadas com os serviços voltam para lá no começo de dezembro.

O local foi palco de um incêndio, no dia 17 de abril deste ano, que resultou na morte de quatro crianças e da cuidadora Margareth da Silva, de 62 anos.

Segundo peritos do Instituto de Criminalística (IC) que estiveram na casa, após o acidente, a tragédia foi causada por uma pane elétrica em um dos ventiladores.

O trabalho uniu esforços de mais de 17 empresas, cerca de 20 arquitetos e doações da sociedade civil. Todos se juntaram para ajudar as crianças vítimas de crimes de alta complexidade e que são encaminhadas ao lar pelo Conselho Tutelar ou pela Vara da Infância e da Juventude.

Algumas delas, em não havendo reinserção familiar, podem ser adotadas. Todas as tratativas de adoção funcionam com os órgãos citados.

Com 32 anos de história, a frase adotada como novo lema da instituição exalta que "A dor jamais abafará o amor".

A diretora administrativa da casa, Renata Silva, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco sobre o sentido dessas palavras que, a partir de agora, seguem todos os que compõem a casa.

A cada dia eles terão que lidar com o prosseguir da vida sem algumas pessoas que aprenderam a amar. Contudo, elas estarão presentes na casa, através de homenagens que completam a nova arquitetura. Gaivotas nas paredes e balões na sala rememoram as cinco vítimas do acidente.

"Foi uma tragédia. A gente tem que se unir, dar as mãos e colocar o amor e o respeito em prática. Através disso, a sociedade ganha. Devemos lutar por um mundo mais junto e fraterno. Margareth era uma cuidadora muito querida e amiga de todos nós e as crianças serão sempre nossos filhos do coração. Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de ter convivido com eles e ter recebido muito amor", finalizou.

Estrutura moderna

Os 17 cômodos são minimamente detalhados e feitos com carinho para meninos e meninas que precisam do apoio. A casa ganhou um primeiro andar, onde funcionam a parte administrativa e o atendimento psicoterapêutico, que é realizado uma vez por semana, dependendo do caso de cada criança.

Hoje, o Paulo de Tarso conta com cinco banheiros, sendo um adaptado para cadeirante, três quartos, uma brinquedoteca, quatro salas, sendo uma de estar, uma de jantar e outra para a equipe técnica e direção, uma cozinha e uma área de serviço. Todos modernos e seguros com sistema de energia solar, doado pelo Ministério do Trabalho do governo Temer (2016 - 2019), ou seja, antes do acidente, e sistema de proteção contra incêndio.

Crianças querem voltar

Renata Silva conta, ainda, as expectativas para essa retomada. Segundo ela, as crianças estão ansiosas para voltar ao local, que é mais do que um abrigo, mas um local de refúgio e acolhimento para quem sofre tantos danos psicológicos.

"Devemos gratidão a Deus por tudo e por tantos corações que se fizeram presentes nessa reforma. A gente procura dar muito amor e carinho a essas crianças. É importante ressaltar que entre as culturas e valores éticos do Paulo de Tarso estão a espiritualidade e a espiritualidade do ser. É importante falar da cultura de paz, da forma de se dirigir aos outros e respeitar as diferenças que começam dentro de casa. Quando nos tratamos com harmonia e respeito, isso reverbera no ambiente escolar e na sociedade e as pessoas crescem se respeitando", explica ela.



Abrigo funcionou no Hipódromo

Segundo Renata, as 14 cuidadoras estão totalmente preparadas para a reativação da sede. O abrigo não parou de funcionar nesse intervalo de tempo, pois estava lotado no Lar Margareth da Silva, bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife, um prédio cedido pela prefeitura.

Na segunda-feira (27), inclusive, o prefeito João Campos (PSB) esteve no Ipsep para visitar as novas instalações da sede.

"A gente sempre teve uma parceria muito boa com a Prefeitura do Recife, por muitos anos, e a gestão foi fantástica, porque nos abrigou enquanto estávamos em reforma. As crianças não vêem a hora de voltar à casa delas", complementou Renata.

