União Europeia acaba com isenção para pequenas encomendas

Os ministros da Economia da União Europeia (UE) aprovaram medida que acaba com a isenção de tarifas de importação para encomendas provenientes de fora do bloco e com valor inferior a € 150 (R$ 920).



A mudança estava prevista para entrar em vigor apenas em 2028, mas os representantes dos 27 Estados-membros concordaram em antecipar o prazo, possivelmente já para 2026, em meio à invasão de gigantes chinesas de comércio eletrônico na UE, como Shein, Shopee e Temu.

No ano passado, a União Europeia (UE) recebeu uma média de 12 milhões de pacotes por dia com valor abaixo de 150 euros, o dobro da cifra vista em 2023.



"Esse fenômeno (recebimento de pequenas encomendas isentas) está destruindo o comércio varejista da Europa", disse Giancarlo Giorgetti, ministro da Economia da Itália.



