União Europeia aceitará a tarifa universal de Trump, mas busca isenções importantes

A União Europeia está disposta a aceitar um acordo comercial com os Estados Unidos que inclua uma tarifa universal de 10% sobre muitas das exportações do bloco, mas quer que os EUA se comprometam com taxas mais baixas em setores-chave como o farmacêutico, o de álcool, o de semicondutores e o de aeronaves comerciais.

A UE também está pressionando os EUA por cotas e isenções que reduziriam efetivamente a tarifa de 25% de Washington sobre carros e autopeças, bem como a tarifa de 50% sobre aço e alumínio, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Comissão Europeia, que lida com as questões comerciais da zona do euro, considera que esse acordo favorece ligeiramente os EUA, mas ainda pode aceitá-lo, de acordo com pessoas que falaram sob condição de anonimato.

A UE tem até 9 de julho para fechar um acordo comercial com Donald Trump antes que as tarifas sobre quase todas as exportações do bloco para os EUA aumentem para 50%.

O presidente dos EUA impôs tarifas sobre quase todos os seus parceiros comerciais, afirmando que deseja restaurar a indústria nacional, necessária para financiar a extensão dos cortes de impostos, e impedir que outros países tirem proveito dos EUA.

Um porta-voz da Comissão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A UE e os EUA estão cada vez mais confiantes de que um acordo provisório pode ser alcançado antes de 9 de julho, o que permitiria que as negociações continuassem além do prazo, informou a Bloomberg anteriormente. Qualquer acordo também abrangeria barreiras tarifárias e não tarifárias, compras de produtos importantes dos EUA e delinearia áreas adicionais de cooperação, disseram as fontes.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, chefiará uma delegação em Washington nesta semana para tentar avançar nas negociações, segundo as fontes.

O bloco continua acreditando que um acordo em princípio continua sendo a melhor opção, mas as autoridades não puderam esclarecer quanto tempo esses acordos provisórios durariam enquanto as negociações continuam.

