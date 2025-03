União Europeia anuncia taxação retaliatória de US$ 28 bilhões em produtos dos EUA

A- A+

A União Europeia anunciou nesta quarta-feira (12) medidas de retaliação contra a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no mesmo dia que passou a valer a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos americanos.

"Como os Estados Unidos estão aplicando tarifas no valor de US$ 28 bilhões, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões)", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.

A partir do dia 1º, os europeus vão retomar a taxação sobre o aço e o alumínio produzidos nos Estados Unidos que vigorou entre 2018 e 2020, com um impacto de cerca de 8 bilhões de euros (US$ 8,6 bilhões).

Outras tarifas, que serão definidas em consultas aos 27 membros do bloco continental, passarão a valer no dia 13 de abril, em um total de 18 bilhões de euros (US$ 19,4 bilhões).

Além do aço e do alumínio, os itens que poderão ser atingidos na segunda etapa são produtos têxteis, artigos de couro, eletrodomésticos, ferramentas domésticas, plásticos e madeira, além de produtos agrícolas, como aves, carne bovina, frutos do mar, nozes, ovos, açúcar e vegetais, de acordo com o comunicado

Negociação

"Nós permaneceremos sempre abertos para negociação. Nós acreditamos firmemente que em um mundo cheio de incertezas geopolíticas e econômicas, sobrecarregar nossas economias com tarifas não é algo de nosso interesse comum", disse a líder do bloco, no comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a política de tarifação vai ajudar a criar empregos nas fábricas dos Estados Unidos, mas von der Leyen respondeu: "Empregos estão em jogo. Preços subirão. Na Europa e nos Estados Unidos".

"Nós lamentamos profundamente essa medida. Tarifas são impostos. Elas são ruins para os negócios, e pior ainda para os consumidores. Essas tarifas estão perturbando as cadeias de suprimento. Elas trazem incertezas para a economia", disse a presidente da Comissão Europeia.

