União Europeia classifica Brasil como país de risco padrão para desmatamento

A Comissão Europeia publicou nesta quinta-feira (22) a primeira lista de classificação de risco dos países para o desmatamento. O Brasil ficou classificado em risco padrão, junto com nações como Indonésia, Malásia, México e Argentina, entre outras. Em risco considerado alto ficaram quatro países: Rússia, Coreia do Norte, Belarus e Mianmar.



Em nota, a comissão destacou que a lista "é um marco importante antes da entrada em vigor da legislação em 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e 30 de junho de 2026 para micro e pequenas empresas".



O levantamento levou em conta sete commodities incluídas no Regulamento da União Europeia sobre Desmatamento (EUDR, na sigla em inglês), entre elas gado, cacau, café, dendê (óleo de palma), borracha, soja e madeira. "Essas commodities foram selecionadas com base em uma avaliação de efeito detalhado que as identificou como os principais impulsionadores do desmatamento devido à expansão agrícola", disse em comunicado.







De acordo com o documento, a classificação define o grau de verificações de conformidade que as autoridades dos Estados-Membros devem prever para cada país, sendo 1% para risco baixo, 3% para padrão e 9% para alto. Com isso, a obtenção de produtos de países de baixo risco implica obrigações simplificadas, sem a necessidade de avaliar e mitigar riscos. Já países identificados como de alto risco estão sujeitos a sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) ou do Conselho da UE sobre importações ou exportações de commodities e produtos relevantes, segundo a Comissão.

