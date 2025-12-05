União Europeia fecha acordo para atrasar em um ano a aplicação das regras contra o desmatamento

A- A+

Negociadores da União Europeia concordaram em adiar por um ano uma lei histórica destinada a conter o desmatamento em todo o mundo e a flexibilizar exigências que têm sido criticadas dentro e fora do bloco por sua carga burocrática e impacto sobre o comércio.

A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da UE, que representa os estados-membros, chegaram a um acordo preliminar sobre emendas ao Regulamento de Desmatamento da UE durante uma reunião em Bruxelas nesta quinta-feira.

O adiamento apoiado pelos negociadores é o dobro do originalmente proposto pela comissão e elimina a necessidade de um período adicional de carência de seis meses solicitado pelo órgão executivo da UE.

O regulamento da UE, conhecido como EUDR, visa combater o desmatamento associado às importações para o bloco de commodities essenciais, como soja e café, além de cacau e óleo de palma. Diante da oposição de países ao redor do mundo e de setores industriais dentro da UE, os formuladores de políticas estavam sob pressão para alterar a lei e evitar que ela entrasse em vigor em sua forma atual ainda este mês.

“O objetivo é simplificar a implementação das regras existentes e adiar sua aplicação para permitir que operadores, comerciantes e autoridades se preparem adequadamente”, afirmou o Conselho da UE.

O acordo provisório ainda precisará ser formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos estados-membros e publicado no boletim oficial da UE para se tornar lei.

