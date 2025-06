A- A+

SUSTENTABILIDADE Feira internacional em São Paulo reúne líderes na luta pela universalização do saneamento básico 'Precisamos nos unir para promover a melhoria das tecnologias ambientais no Brasil e na América do Sul', afirmou Rolf Pickert, CEO da Messe Munchen, organizadora do evento

Governos, iniciativa privada, legisladores, associações, entidades de classe, órgãos de Justiça, imprensa e cidadãos se reuniram na IFAT Brasil 2025, que teve início na quarta-feira (25), no São Paulo Expo (SP), com um consenso: o de que a união de organizações e pessoas é essencial para o Brasil atingir a meta da universalização do saneamento básico.

Em seu discurso na cerimônia de abertura, Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil, organizadora do evento, abriu o debate sobre o tema.

“A universalização do saneamento básico deve ser um assunto prioritário em todo o planeta”, defendeu. “Precisamos nos unir para promover a melhoria das tecnologias ambientais no Brasil e na América do Sul".

O evento de abertura contou com discursos de representantes de vários setores, de órgãos públicos e privados. Eduardo Tavares, Secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, do Ministério Integração e do Desenvolvimento Regional, também falou sobre a importância da “construção em conjunto” no segmento.

Segundo ele, o tema tem “envergadura” e “urgência”, e o Brasil se coloca como ambiente muito atrativo de negócios para parcerias público-privadas.

“A IFAT é muito importante em um momento como este porque precisamos todos entender a urgência da agenda do saneamento básico”, disse Tavares.

Para Ana Carolina Argolo, diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a importância deste momento para o Brasil é enorme, especialmente agora que a agenda do saneamento está finalmente recebendo a devida atenção.

“Esse avanço é fundamental, mesmo que ainda precisemos realizar alguns ajustes de rota. Não podemos deixar de falar e debater esse tema tão essencial, que é o saneamento básico. A ANA abraça essa missão para que o Brasil se torne um país que acolha os investidores. Regular esse setor é, de fato, um grande desafio, por isso, é essencial a participação conjunta de todos os atores envolvidos, promovendo um cenário cada vez mais favorável ao final dessa maratona”, afirma a diretora.

Albrecht Volkwein, cônsul da Alemanha em São Paulo, reforçou que “o acesso à água potável e saneamento é um direito fundamental para uma vida mais digna da população, apontando que o Brasil é pioneiro na economia circular na América Latina. É uma enorme alegria que a IFAT chegou a São Paulo no ano passado e chegou para ficar".

Luciano Loubet, presidente da Abrampa (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente), trouxe outros pontos ao debate: a necessidade de transparência, de fiscalização do poder público e do fomento à concorrência leal no setor.

Veja também